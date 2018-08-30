السفير المصري من الخليل: "سنبقى الداعمين للقضية والقيادة الفلسطينية"

رام الله - دنيا الوطنأطلع محافظ الخليل كامل حميد، ظهر اليوم الخميس، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين عصام الدين عبد الحميد، على أوضاع المحافظة، وذلك بحضور طاقم المحافظة.ورحب المحافظ حميد، بهذه الزيارة المهمة لمحافظة الخليل، الأكبر جغرافياً وسكانياً على مستوى الوطن، وقال: "نحييكم ونحيي الشعب المصري، والقيادة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونحيي دوركم التاريخي، الداعم للقضية الفلسطينية، ومصر حامية ظهر القيادة الفلسطينية".وقدم حميد شرحاً عن الأوضاع العامة في محافظة الخليل، وما تشهده من اعتداءات متواصلة وممنهجة، من قبل المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم في جميع أرجاء المحافظة، خصوصا في البلدة القديمة، والحرم الإبراهيمي، وشارع الشهداء، والمناطقالمحاذية لجدار الفصل العنصري، والمستوطنات.وأضاف المحافظ: "نأمل في تعاون اقتصادي أكبر مع محافظة الخليل، وأن يستمر الدور المصري الداعم والمساند للقضية الفلسطينية".من جهته، قال السفير عبد الحميد: "لا يمكن أن تتخلى مصر عن دورها الداعم والمساند للقضية الفلسطينية، وللنظام السياسي الفلسطيني، والقيادة الفلسطينية، بقيادة الرئيس محمود عباس، والاتصالات والاجتماعات مع القيادة الفلسطينية مستمرة، والفترة المقبلة، ستشهد العديد من الاجتماعات، وكثافة في الاتصالات لأن هذه المرحلة، تشكل خطورة كبيرة على القضية الفلسطينية".واختتم السفير عبد الحميد قائلاً: "سعيد جداً بزيارتي لمحافظة الخليل، ولقاء المحافظ، وبالرغم من كل الإجراءات الإسرائيلية، إلا أن الخليل تشكل ثقلاً اقتصادياً، ونتمنى أن يكون التعاون كبيراً بين الخليل والقاهرة".