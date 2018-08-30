شؤون فلسطينية

"طلاب لأجل الهيكل" تدعو إلى اقتحامات واسعة للأقصى الشهر المقبل

"طلاب لأجل الهيكل" تدعو إلى اقتحامات واسعة للأقصى الشهر المقبل
رام الله - دنيا الوطن
دعت ما تسمى بـمنظمة "طلاب لأجل الهيكل" أنصارها وجمهور المستوطنين الى المشاركة الواسعة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك، خلال رأس السنة العبرية في شهر أيلول المقبل.

ونشرت هذه المنظمة المتطرفة دعواتها وإعلاناتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الأحياء الاستيطانية المتشددة.

وجاء في بعض أوراق ألصقتها هذه الجماعة المتطرفة دعوة للتوجه لاقتحام الأقصى خلال عيد رأس السنة بدل السفر للخارج لقضاء الإجازة.

وقال رئيس المنظمة اليهودية المتطرفة "طلاب لأجل الهيكل" المتطرف "طل كوفل"، إن "هذا النشاط هو مقدمة لنشاطات عديدة وكبيرة قادمة من أجل زيادة أعداد اليهود في (جبل الهيكل).

يذكر أن الشهر المقبل سيشهد أطول فترة أعياد عبرية خلال العام الجاري، وعادة ما يكون فيها المسجد الأقصى نقطة الاستهداف الرئيسية فيها لعربدات عصابات المستوطنين.

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