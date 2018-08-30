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شؤون فلسطينية

الحية: عنوان المصالحة وجود ميناء بحري ومطار بغزة.. نقبل بوقف البالونات مقابل رفع الحصار

الحية: عنوان المصالحة وجود ميناء بحري ومطار بغزة.. نقبل بوقف البالونات مقابل رفع الحصار
رام الله - دنيا الوطن
أكد  خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن عنوان رفح الحصار عن قطاع غزة هو وجود ميناء بحري ومطار في غزة، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني يربد ممر مائي يربطه بالعالم الخارجي.

وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: "وجود ميناء لنا في إيلات كذبة كبيرة، فمن قال ذلك، لذلك فإننا نرفض ان يكون لنا مطار في إيلات وانما في غزة".

في سياق المصالحة الفلسطينية، أكد الحية أن المصالحة تراوح مكانها أمام تعنت حركة فتح، معتبرا إياها أنها الخيار الاستراتيجي لحركه التي قدمت الكثير من التنازلات من أجلها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الحية اليوم الخميس، في مدينة غزة، مشيرا إلى أن حركة حماس تريد الذهاب الى انتخابات عامة وبإشراف أممي، منوها إلى أنها المدخل الطبيعي للخروج من حالة الانقسام، حيث قال: "لن نقبل ان نبقى في مراثون المصالحة اذا ما دعينا لاي لقاء سنذهب".

وفي السياق، شدد الحية على ضرورة أن يكون هناك حكومة وحدة وطنية قادرة على مواجهة التحديات، مشيرا إلى انه آن الأوان للخروج من (صفقة القرن).

وفيما يتعلق بالاجراءات على قطاع غزة، اعتبر الحية انها تشكل طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني جميعه، مشددا على ضرورة رفعها، حيث قال: "الاجراءات في قطاع غزة هدفها إذلال شعبنا في غزة وتشديد الحصار على قطاع غزة".

وفي السياق ذاته، أكد الحية أن الحوارات التي جرت في القاهرة بين الفصائل، كانت حول تثبيت اتفاق وقف اطلاق النار التي أُبرم عام 2014، مطالبا الأمم المتحدة ومصر بانجاز ما تم عرضه على الفصائل.

وفي فيما يتعلق بملف الحصار، أوضح عضو المكتب السياسي لحماس، أن هناك توجه دولي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، منوها إلى ان الجهتان اللتان تحدثتا مع حركته بخصوص رفح الحصار هما الامم المتحدة وجمهورية مصر العربية.

وقال: "المتعنت في رفح الحصار عن قطاع غزة هو السلطة الفلسطينية وحركة فتح"، مشيرا إلى أن حركته تسعى مع الكل الفلسطيني لكسر الحصار عن قطاع غزة وإلى الأبد.

وأضاف: "إذا فشلت مساعي الأمم المتحدة ومصر في كسر الحصار فسنواصل جهادنا بكل الوسائل، الشعبية وغيرها"، مؤكدا في الوقت ذاته، أن هناك قبولا بوقف إطلاق البالونات الحارقة وقص السلك الزائل مقابل رفع الحصار.

 

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