أبو هولي: الرئيس يولي اهتماماً كبيراً بمرضى قطاع غزة

زار رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، صباح اليوم، دائرة العلاج في الخارج في المحافظات الجنوبية التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية، وكان في استقباله مدير الدائرة الدكتور زكريا اللوح، والدكتور عاهد الوحيدي، مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة، والدكتور محمود أبو روقة من دائرة العلاج في الخارج.





وأطلع الدكتور اللوح، الدكتور أبو هولي على آليات عمل الدائرة وكيفية التعامل مع ملفات المرضى وفق معايير محددة لضمان إنجازها بالسرعة الممكنة دون إرهاق المرضى، مشيراً إلى أن أبرز المشاكل التي تواجه المرضى عدم صدور تنسيقات الخروج من الجانب الإسرائيلي لبعض المرضى المحولين للعلاج في المشافي الإسرائيلية، والذي يحول دون تلقي علاجهم في تلك المشافي.





وأضاف اللوح أنه بناء على تعليمات وزير الصحة، نعمل بكل جهد لتأمين أفضل الخدمات للمرضى، وتسهيل استخراج تحويلاتهم العلاجية.





وأشاد د. أبو هولي بعمل طاقم دائرة العلاج في الخارج، وتفانيه وتسخير جل وقته في خدمة المرضى وإنجاز معاملاتهم بأقصى سرعة، مشيداً في الوقت ذاته بجهود وزير الصحة الدكتور جواد عواد وباهتمامه ودعمه الكبير وتعليماته الواضحة بتقديم كافة التسهيلات لمرضى قطاع غزة، وتأمين أفضل الخدمات لهم.





كما أكد خلال زيارته على اهتمام وحرص الرئيس محمود عباس بمرضى قطاع غزة، وتعليماته بتسهيل معاملات علاجهم في الخارج، لافتاً إلى أن الرئيس سبق وأن اتخذ قراراً بتحمل وزارة الصحة تكاليف علاج مرضى قطاع غزة بنسبة 100% دون تحميل المرضى أي أعباء مالية.





ولفت إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية مشكورة تتكفل سنوياً بتغطية تكاليف آلاف التحويلات العلاجية لمرضى قطاع غزة، والذي يعكس حجم اهتمامها الكبير بملف العلاج في الخارج في قطاع غزة المحاصر.





والتقى د. أبو هولي خلال زيارته لمقر دائرة العلاج في الخارج بالعديد من المرضى، واستمع إلى مشاكلهم واعداً متابعتها مع الجهات الرسمية، خاصة فيما يتعلق بمشكلة تأخر أوعدم صدور التنسيقات من الجانب الإسرائيلي لخروجهم من (معبر بيت حانون) لتلقي العلاج في المشافي الفلسطينية في الضفة والقدس أو في المشافي الإسرائيلية داخل الخط الأخضر.

رام الله - دنيا الوطن