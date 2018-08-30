الحمد الله يستقبل وفداً من مجلس كنائس رام الله

استقبل رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم الخميس، في مكتبه برام الله، وفداً من مجلس كنائس رام الله، حيث قدم الوفد التهنئة باسم كنائس فلسطين، لمناسبة عيد الأضحى المبارك.





وجدد رئيس الوزراء، تأكيده أن شعبنا مثال ونموذج يحتذى به لكل الشعوب، لما يتميز به من تآخٍ وانسجام في نسيجه الاجتماعي والديني.





وأطلع الحمد الله الوفد على آخر المستجدات، والأوضاع السياسية، وما تواجهه قضيتنا وقيادتنا الوطنية من محاولات للتصفية، داعياً كافة فئات مجتمعنا الفلسطيني إلى الالتفاف حول القيادة، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لمواجه كافة التحديات.





من جانبه، أكد الوفد وقوفه خلف القيادة، والتمسك بالمشروع الوطني، حتى تحقيق آمال شعبنا بالحرية والاستقلال، وإنهاء الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطن