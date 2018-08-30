عاجل

  • الحة: انصح حركة فتح لالتقاط فرصة الوحدة لأن التاريخ لا يرحم

  • الحية: التنسيق الامني خدمة مجانية للاحتلال والمقاومة درع وسيف

  • الحية للرئيس عباس: آن الأوان بأن توحد مؤسسات منظمة التحرير

  • الحية: نحن نعتز بعلاقتنا مع إيران كما باقي الدول الشقيقة

  • الحية: العلاقة مع ايران ومتطورة وعادت بشكل أفضل عما كانت عليه

  • الحية: نسعى كشعب لان تكون لنا علاقات مع الجميع

  • الحية: الاحتلال غير جاهز لاستحقاقات صفقة تبادل اسرى ونحن جاهزون للبدء في هذا المسار

شؤون فلسطينية

الحمد الله يستقبل وفداً من مجلس كنائس رام الله

الحمد الله يستقبل وفداً من مجلس كنائس رام الله
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم الخميس، في مكتبه برام الله، وفداً من مجلس كنائس رام الله، حيث قدم الوفد التهنئة باسم كنائس فلسطين، لمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وجدد رئيس الوزراء، تأكيده أن شعبنا مثال ونموذج يحتذى به لكل الشعوب، لما يتميز به من تآخٍ وانسجام في نسيجه الاجتماعي والديني.

وأطلع الحمد الله الوفد على آخر المستجدات، والأوضاع السياسية، وما تواجهه قضيتنا وقيادتنا الوطنية من محاولات للتصفية، داعياً كافة فئات مجتمعنا الفلسطيني إلى الالتفاف حول القيادة، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لمواجه كافة التحديات.

من جانبه، أكد الوفد وقوفه خلف القيادة، والتمسك بالمشروع الوطني، حتى تحقيق آمال شعبنا بالحرية والاستقلال، وإنهاء الاحتلال.

أخبار ذات صلة

الإعلام الإسرائيلي يَزعُم: إحباط هُجوم مُسلح قرب محكمة سالم العسكرية

الإعلام الإسرائيلي يَزعُم: إحباط هُجوم مُسلح قرب محكمة سالم العسكرية

الحية: عنوان المصالحة وجود ميناء بحري ومطار بغزة.. نقبل بوقف البالونات مقابل رفع الحصار

الحية: عنوان المصالحة وجود ميناء بحري ومطار بغزة.. نقبل بوقف البالونات مقابل رفع الحصار

مجلس الإفتاء الأعلى: المسجد الأقصى المبارك أسمى من الخضوع لإجراءات الاحتلال

مجلس الإفتاء الأعلى: المسجد الأقصى المبارك أسمى من الخضوع لإجراءات الاحتلال

مجدلاني: رد فتح يجب أن تتسلح به مصر كرد رسمي مدعوم من منظمة التحرير

مجدلاني: رد فتح يجب أن تتسلح به مصر كرد رسمي مدعوم من منظمة التحرير

فتح: تهديدات جرينبلات بإيجاد بديل للسلطة لن تثنينا عن رفض (صفقة القرن)

فتح: تهديدات جرينبلات بإيجاد بديل للسلطة لن تثنينا عن رفض (صفقة القرن)

أبو هولي: الرئيس يولي اهتماماً كبيراً بمرضى قطاع غزة

أبو هولي: الرئيس يولي اهتماماً كبيراً بمرضى قطاع غزة

عريقات: مُخططات ترامب ونتنياهو محكومة بالسقوط والفشل

عريقات: مُخططات ترامب ونتنياهو محكومة بالسقوط والفشل

المالكي: هذه الخطوات ستقوم بها القيادة لمواجهة (صفقة القرن)

المالكي: هذه الخطوات ستقوم بها القيادة لمواجهة (صفقة القرن)

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الإعلام الإسرائيلي يَزعُم: إحباط هُجوم مُسلح قرب محكمة سالم العسكرية

الإعلام الإسرائيلي يَزعُم: إحباط هُجوم مُسلح قرب محكمة سالم العسكرية

مجلس الإفتاء الأعلى: المسجد الأقصى المبارك أسمى من الخضوع لإجراءات الاحتلال

مجلس الإفتاء الأعلى: المسجد الأقصى المبارك أسمى من الخضوع لإجراءات الاحتلال

مجدلاني: رد فتح يجب أن تتسلح به مصر كرد رسمي مدعوم من منظمة التحرير

مجدلاني: رد فتح يجب أن تتسلح به مصر كرد رسمي مدعوم من منظمة التحرير

فتح: تهديدات جرينبلات بإيجاد بديل للسلطة لن تثنينا عن رفض (صفقة القرن)

فتح: تهديدات جرينبلات بإيجاد بديل للسلطة لن تثنينا عن رفض (صفقة القرن)

أبو هولي: الرئيس يولي اهتماماً كبيراً بمرضى قطاع غزة

أبو هولي: الرئيس يولي اهتماماً كبيراً بمرضى قطاع غزة

الحمد الله يستقبل وفداً من مجلس كنائس رام الله

الحمد الله يستقبل وفداً من مجلس كنائس رام الله

عريقات: مُخططات ترامب ونتنياهو محكومة بالسقوط والفشل

عريقات: مُخططات ترامب ونتنياهو محكومة بالسقوط والفشل

المالكي: هذه الخطوات ستقوم بها القيادة لمواجهة (صفقة القرن)

المالكي: هذه الخطوات ستقوم بها القيادة لمواجهة (صفقة القرن)

منوعات

من هي الحسناء &#34;كنة&#34; عادل إمام الجديدة؟ وشاهد أول صورة تجمعها بـ&#34;حماها&#34;

من هي الحسناء "كنة" عادل إمام الجديدة؟ وشاهد أول صورة تجمعها بـ"حماها"

ميريام كلينك ترقص بالمايوه على السرير وتعلق&#34;عندما ليس لديك شيئاً لتخسره&#34;

ميريام كلينك ترقص بالمايوه على السرير وتعلق"عندما ليس لديك شيئاً لتخسره"

فيديو.. اتهامات لـ&#34; رضوى الشربيني&#34; بتحريض النساء على الطلاق.. ونصائحها جريئة

فيديو.. اتهامات لـ" رضوى الشربيني" بتحريض النساء على الطلاق.. ونصائحها جريئة

فيديو: الفنانون والخيانة.. شيرين أجهضت طفلها وحسن كامي قبّل قدم زوجته

فيديو: الفنانون والخيانة.. شيرين أجهضت طفلها وحسن كامي قبّل قدم زوجته

إعلامية مصرية تقطع شرايين يدها على الهواء مباشرة بثبات شديد

إعلامية مصرية تقطع شرايين يدها على الهواء مباشرة بثبات شديد

&#34;أحلام &#34; بأحضان زوجها بإطلالة جريئة كما لم تراها من قبل

"أحلام " بأحضان زوجها بإطلالة جريئة كما لم تراها من قبل

محامي سعد لمجرد: عاشرها برضاها ولم يستخدم معها العنف أثناء العلاقة

محامي سعد لمجرد: عاشرها برضاها ولم يستخدم معها العنف أثناء العلاقة

مايا دياب تكشف عن سيارتها الخيالية: &#34;لا احب الاشياء العادية&#34;

مايا دياب تكشف عن سيارتها الخيالية: "لا احب الاشياء العادية"

صور: كلوديا شيفر تحبس الأنفاس بسن الـ47

صور: كلوديا شيفر تحبس الأنفاس بسن الـ47

شاهد: دينا الشربيني تلفت الأنظار بملابس قصيرة ووشم

شاهد: دينا الشربيني تلفت الأنظار بملابس قصيرة ووشم

عربي

برلمانية مصرية تقدم مقترحًا غريبًا لمعاقبة المتحرشين

برلمانية مصرية تقدم مقترحًا غريبًا لمعاقبة المتحرشين

التحالف بقيادة السعودية يُندد بتقرير حقوقي للأمم المتحدة بشأن اليمن

التحالف بقيادة السعودية يُندد بتقرير حقوقي للأمم المتحدة بشأن اليمن

موسكو تُحذر واشنطن من الاعتداء على سوريا

موسكو تُحذر واشنطن من الاعتداء على سوريا

نتنياهو: عملية تطبيع العلاقات مع دول عربية جارية على قدم وساق

نتنياهو: عملية تطبيع العلاقات مع دول عربية جارية على قدم وساق