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شؤون فلسطينية

المالكي: هذه الخطوات ستقوم بها القيادة لمواجهة (صفقة القرن)

المالكي: هذه الخطوات ستقوم بها القيادة لمواجهة (صفقة القرن)
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي: إن الرئيس محمود عباس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، سيُعلن بشكل قاطع رفض القيادة المخطط الأمريكي الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية، عبر ما تسمى (صفقة القرن).

وأضاف المالكي في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس، أن الرئيس عباس، سيؤكد على أن البديل للمخطط الأمريكي الإسرائيلي هو خطة السلام التي طرحها في شباط/ فبراير الماضي أمام مجلس الأمن.

وأوضح المالكي، أن القيادة سيكون لديها خطوات عملية لحشد الدعم والتأييد للخطاب المهم الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبعدها ستعمل على تقييم الموقف من أجل رؤية كيفية تنفيذها على أرض الواقع.

وأكد المالكي، أن القيادة ستواجه الإدارة الأمريكية ومخططاتها لتصفية القضية الفلسطينية عبر مسارين متواجهين: المسار السياسي الدبلوماسي عبر الأمم المتحدة، والآخر المسار القانوني التي تضع القيادة فيه الثقة الأكبر، بما يملك من قوة تنفيذية مهمة جداً، ولا تستطيع به واشنطن استخدام الفيتو.

وحول ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، سيتحدث في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن (صفقة القرن)، أكد المالكي، أن القيادة الفلسطينية، ستكون جاهزة للرد مباشرة على خطابه من خلال مؤتمر صحفي أو من خلال خطاب الرئيس الذي يأتي بعده بيومين.

وأشار المالكي إلى أن القيادة ناقشت كل هذه القضايا، وأنها تعمل ضمن خلية أزمة مستمرة منذ اليوم الأول لإعلان الرئيس الأمريكي القدس عاصمة لإسرائيل وحتى اللحظة.

وأضاف وزير الخارجية والمغتربين، أن التحرك الفلسطيني، سيقدم بدائل لما تقوم به الإدارة الأمريكية، التي تنطلق من مبدأ القوة وفرض (سياسية البلطجة) التي يقودها الرئيس الأمريكي.

وأشار المالكي إلى أن فلسطين ليست وحدها المتأثرة من هذه السياسة الأمريكية، داعياً كل الدول المتأثرة والمتضررة من هذه السياسية، أن تتحد بموقفها لتكون قادرة على مواجهة هذه السياسية، قائلاً: "يجب البحث عنهم ليكونوا معنا، ونكون معهم ونستفيد من قوتهم لمواجهة هذه السياسية والوقوف ضدها".

وحول اجتماع وزراء خارجية الدول العربية في العاشر من الشهر المقبل، أكد المالكي، أن فلسطين استكملت كل ما هو مطلوب منها للدورة العادية القادمة من حيث مشاريع القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية من كافة جوانبها.

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