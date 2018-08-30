دغلس: إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين بنابلس

كشف مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، عن إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين في قرية قريوت جنوب نابلس.





وقال دغلس لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس: إن المواطنين، تفاجؤوا أمس، أثناء توجههم إلى أراضيهم في قرية قريوت جنوب نابلس، بوجود خمسة كرفانات مزودة بالمياه والخدمات الأخرى، إضافة إلى إنشاء أعمدة جديدة لبناء كرفانات أخرى أقامها المستوطنون على أراضي المواطنين في تلك المنطقة.





وحذر دغلس من تهديدات عصابات المستوطنين المتطرفين، الذين يتنقلون في محيط قرى نابلس وقرى غرب وشمال رام الله، للمحاكم الاسرائيلية، وجيش الاحتلال، بإجراء محرقة جديدة إذا لم يتم الموافقة على ضم تلك البؤر الاستيطانية إلى المستوطنات.





كما وكشف دغلس عن مخطط استيطاني، يهدف إلى ربط البؤر الاستيطانية العشوائية المقامة على أراضي المواطنين في نابلس ورام الله بالمستوطنات، لتصبح أحياءً منها.

رام الله - دنيا الوطن