الاحتلال يَمنع 10 مواطنين من السفر عبر (معبر الكرامة)

رام الله - دنيا الوطنمنعت سلطات الاحتلال، 10 مسافرين فلسطينيين من عبور (معبر الكرامة) مع الجانب الأردني، أمس الأربعاء، بحجة المنع الأمني.وذكر بيان صادر عن الإدارة العامة للمعابر والحدود، اليوم الخميس، أن 8970 مسافرًا، تنقلوا في الاتجاهين من المعبر أمس.وأوضح، أن عدد المغادرين، بلغ 4535 مسافرًا، والقادمين 4435 مسافرًا، فيما أعاد الاحتلال 10 مسافرين.ومن المقرر، أن يعمل (معبر الكرامة) اليوم، لمدة 24 ساعة في الاتجاهين.