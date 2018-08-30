برلمانية مصرية تقدم مقترحًا غريبًا لمعاقبة المتحرشين

رام الله - دنيا الوطناقترحت نائبة في البرلمان المصري، معاقبة كل من يتحرش بفتاة، بحلاقة شعره،"كي يكون معروفًا بين المواطنين، مثلما كان يحدث في فترة الستينات".وطالبت النائبة غادة عجمي، أثناء ظهورها في برنامج "آخر النهار" مع الإعلامي معتز الدمرداش مساء أمس الأربعاء، بـ"نشر دوريات أمنية في كل مكان، وإصدار قرارات رئاسية لمواجهة التحرش".وتشهد مصر العديد من حوادث التحرش، والتي يؤدي بعضها إلى حدوث جرائم قتل، كما حدث قبل أيام خلال عيد الأضحى، إذ قتل مواطن مصري دافع عن زوجته التي تعرضت للتحرش في الإسكندرية.