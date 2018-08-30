نتنياهو: أعداء إسرائيل يعرفون جيدًا ما يمكن أن يفعله جيشنا

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن أعداء بلاده يعرفون جيداً ما يمكن أن تفعله إسرائيل، مضيفًا: إنهم يعرفون سياستنا، فكل من يحاول أن يؤذينا، سنؤذيه.وأكد نتنياهو، "أنا لا أطلق شعارات في الهواء، أنا أصف سياسة متسقة وواضحة ومصممة، هذه سياستنا، وهي مدعومة بالاستعداد الملائم، والتجهيز، والجاهزية، وعند الحاجة إلى أوامر مناسبة، من يهددنا بالفناء، يضع نفسه في خطر مماثل، وعلى أي حال لن يحقق هدفه".وفي كلمته خلال المراسم، قال رئيس الوزراء: "على الصعيد السياسي، سنواصل ممارسة الضغط ضد النظام الخطير والمتطرف في إيران، وبالأمس فقط رأينا ثمار هذا الضغط في خطاب الرئيس الإيراني، الذي قال: إن الكثيرين من الشعب الإيراني فقدوا الثقة بمستقبل إيران وقوتها بسبب العقوبات الاقتصادية المتجددة، وعلى المستوى العسكري، سيواصل الجيش الإسرائيلي التصرف بعزم كامل وقوة كاملة، ضد محاولات إيران لإنشاء قوات متقدمة وأنظمة أسلحة في سوريا".