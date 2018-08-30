ترامب: لا يوجد سبب لإجراء مناورات عسكرية مشتركة مع كوريا الجنوبية





وأكد البيت الأبيض، أنه يعرف، أن الصين تزود كوريا الشمالية بمساعدات كبيرة، بما في ذلك المال والوقود والأسمدة.





وعلى الرغم من هذه التصريحات، إلا أن البيت الأبيض عاد للقول: إن النزاعات التجارية مع الصين سيتم حلها قريبا، كما وصف علاقة ترامب بالرئيس الصيني، شي جين بينغ بأنها قوية للغاية.

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: "لا يوجد سبب لأجراء مناورات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، في الوقت الراهن، مشيراً إلى المناقشات الجارية بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية.وأكد البيت الابيض في بيان نشره على (تويتر)، أن الرئيس يعتقد ان علاقته مع كيم جونغ أون جيدة ودافئة، ولا يوجد سبب في هذا الوقت لإنفاق مبالغ كبيرة من الاموال على الألعاب العسكرية المشتركة بين الويات المتحدة وكوريا الجنوبية، بحسب ما جاء على موقع (القدس العربي).وجاء بيان إدارة ترامب، بعد يوم واحد فقط من قول وزير الدفاع، جيمس ماتيس، إنه لا توجد خطط لوقف التدريبات العسكرية المستقبلية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.وقال ماتيس في بيان، الأربعاء الماضي: "موقفنا العسكري لم يتغير منذ اختتام قمة سنغافورة، ولم يُتخذ أى قرار بشأن تعليق أى تدريبات عسكرية"، بيد أن ماتيس، أوضح فيما بعد أنه لم يكن هناك قرار بشان تعليق المزيد من التدريبات بعد أن ألغيت عقب قمة ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي.وكانت وزارة الدفاع ( بنتاغون) قالت في أعقاب قمة ترامب وكيم في حزيران/ يونيو: إنها ستوقف التدريبات السنوية المعروفة باسم (أولشي) مع الكوريين، وستوقف برنامج تبادل السفن الحربية مع كوريا الجنوبية إلى أجل غير مسمى كجزء من المفاوضات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية.وانخرطت إدارة ترامب مع كوريا الشمالية في محادثات، لعدة أشهر، في محاولة لتقليص برنامج بيونغ يانغ النووي، ولكن تلك الجهود، بدت وكأنها تقف أمام حاجز في الأسابيع الأخيرة.وألغى ترامب، الأسبوع الماضي، بشكل مفاجئ رحلة مخططة لوزير الخارجية، مايك بومبيو، إلى بيونغ يانغ، ووفقا لما رددته منصات إعلامية أمريكية، فقد أوقف ترامب الرحلة بعد أن أشار مسؤول كوري شمالي إلى أن الاجتماع لن يكون ناجحاً.وجادل البيت الأبيض، الأربعاء الماضي، بأن الصين مسؤولة جزئياً عن الجهود المتوقفة، متهماً بكين بتنفيذ ضغط هائل على كوريا الشمالية، بسبب النزاع التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين.