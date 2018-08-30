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دولي

خامنئي: إيران مستعدة للتخلي عن الاتفاق النووي إذا لزم الأمر

خامنئي: إيران مستعدة للتخلي عن الاتفاق النووي إذا لزم الأمر
رام الله - دنيا الوطن
أكد آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى لجمهورية إيران الإسلامية أمس الأربعاء، على جاهزية بلاده للتخلي عن القرار النووي إذا لزم الأمر". 

وقال أثناء لقاء مع الحكومة: "إن إيران يجب ألا تعلق الأمل على الأوروبيين، وألا تخوض مفاوضات مع إدارة الرئيس الأمريكي"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (فرانس 24).

وأضاف: "بالطبع، إذا وصلنا إلى خلاصة مفادها أنه لم يعد يحفظ مصالحنا القومية، سنتخلى عنه"، وذلك في تصريحات أوردها موقعه الإلكتروني.

والاتفاق المبرم بين إيران والقوى الكبرى في 2015 قد انسحبت منه الإدارة الأميركية في أيار/ مايو، وأعادت فرض العقوبات على طهران.

وأوضح خامنئي، أن الاتفاق النووي ليس الغاية، إنه مجرد وسيلة، مشدداً على ضرورة أن تستمر المحادثات مع أوروبا، التي تحاول إنقاذ الاتفاق، رغم الانسحاب الأميركي.

وفي السياق ذاته، قال: "إن الحكومة الإيرانية يجب ألا تعلق الأمل على الأوروبيين في قضايا مثل الاتفاق النووي أو الاقتصاد"، مضيفا: "يجب أن ننظر إلى وعودهم بتشكيك".

وكرر خامنئي القول: "إن إيران لن تخوض أي مفاوضات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رغم عرضه إجراء محادثات غير مشروطة".

وأضاف: "إن الأميركيين "يريدون القول إنه بإمكانهم حمل أي كان، حتى الجمهورية الإسلامية، إلى طاولة المفاوضات"، متابعاً بقوله: "لكن كما قلت بالتفصيل في السابق، لن تجري معهم أي مفاوضات".

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