ادعيس :عودة حجاج المحافظات الحنوبية مساء اليوم الخميس

رام الله - دنيا الوطنأعلن الشيخ يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، بأن طلائع حجاج المحافظات الجنوبية، ستتحرك مساء اليوم الخميس من مطار الملك محمد في المدينة المنورة إلى مطار القاهرة الدولي، موضحاً بأن المغادرة، ستتم على أربعة أفواج في كل فوج ثلاث رحلات يومياً.وتمنى ادعيس للحجاج السلامة في طريق عودتهم إلى قطاع غزة.