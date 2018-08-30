عاجل

  • الحة: انصح حركة فتح لالتقاط فرصة الوحدة لأن التاريخ لا يرحم

  • الحية: التنسيق الامني خدمة مجانية للاحتلال والمقاومة درع وسيف

  • الحية للرئيس عباس: آن الأوان بأن توحد مؤسسات منظمة التحرير

  • الحية: نحن نعتز بعلاقتنا مع إيران كما باقي الدول الشقيقة

  • الحية: العلاقة مع ايران ومتطورة وعادت بشكل أفضل عما كانت عليه

  • الحية: نسعى كشعب لان تكون لنا علاقات مع الجميع

  • الحية: الاحتلال غير جاهز لاستحقاقات صفقة تبادل اسرى ونحن جاهزون للبدء في هذا المسار

شؤون فلسطينية

الإحصاء: ارتفاع أسعار المنتج خلال شهر تموز الماضي

الإحصاء: ارتفاع أسعار المنتج خلال شهر تموز الماضي
رام الله - دنيا الوطن
سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج ارتفاعاً نسبته 1.39% خلال شهر تموز 2018 مقارنة مع شهر حزيران 2018أ، حيث بلغ الرقم القياسي العام 106.11 خلال شهر تموز 2018 مقارنة ب 104.66 خلال شهر حزيران 2018 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً
وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 1.52%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 106.81 خلال شهر تموز 2018 مقارنة ب 105.21 خلال شهر حزيران 2018 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).
 
الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة
وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 0.26%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 100.03 خلال شهر تموز 2018 مقارنة بـ 99.77 خلال شهر حزيران 2018 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية
وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 7.85%، والتي تشكل أهميتها النسبية 11.17% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.50%، والتي تشكل أهميتها النسبية 60.61% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب بنسبة 3.79%، وأسعار صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.19%، وأسعار صناعة منتجات المخابز بنسبة 1.56%، وأسعار صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.02%، وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بنسبة 0.57%، على الرغم من انخفاض أسعار السلع ضمن نشاط الطباعة بمقدار 3.97%، وأسعار صناعة الملابس بمقدار 0.58%.

وشهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر استقراراً خلال شهر تموز 2018 والتي تشكل أهميتها النسبية 2.24% من سلة المنتج.

في حين سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 1.08%، والتي تشكل أهميتها النسبية 0.78% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً مقداره 0.11%، والتي تشكل أهميتها النسبية 25.20% من سلة المنتج، وذلك لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار 4.98%، وذلك بسبب انخفاض أسعار زراعة المحاصيل الدائمة بمقدار 23.42%، وأسعار زراعة الحمضيات بمقدار 14.94%، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط الانتاج الحيواني بنسبة 2.19%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار تربية الدواجن بنسبة 5.15%، وأسعار تربية الأبقار والجاموس بنسبة 2.25%.

أخبار ذات صلة

الإعلام الإسرائيلي يَزعُم: إحباط هُجوم مُسلح قرب محكمة سالم العسكرية

الإعلام الإسرائيلي يَزعُم: إحباط هُجوم مُسلح قرب محكمة سالم العسكرية

الحية: عنوان المصالحة وجود ميناء بحري ومطار بغزة.. نقبل بوقف البالونات مقابل رفع الحصار

الحية: عنوان المصالحة وجود ميناء بحري ومطار بغزة.. نقبل بوقف البالونات مقابل رفع الحصار

مجلس الإفتاء الأعلى: المسجد الأقصى المبارك أسمى من الخضوع لإجراءات الاحتلال

مجلس الإفتاء الأعلى: المسجد الأقصى المبارك أسمى من الخضوع لإجراءات الاحتلال

مجدلاني: رد فتح يجب أن تتسلح به مصر كرد رسمي مدعوم من منظمة التحرير

مجدلاني: رد فتح يجب أن تتسلح به مصر كرد رسمي مدعوم من منظمة التحرير

فتح: تهديدات جرينبلات بإيجاد بديل للسلطة لن تثنينا عن رفض (صفقة القرن)

فتح: تهديدات جرينبلات بإيجاد بديل للسلطة لن تثنينا عن رفض (صفقة القرن)

أبو هولي: الرئيس يولي اهتماماً كبيراً بمرضى قطاع غزة

أبو هولي: الرئيس يولي اهتماماً كبيراً بمرضى قطاع غزة

الحمد الله يستقبل وفداً من مجلس كنائس رام الله

الحمد الله يستقبل وفداً من مجلس كنائس رام الله

عريقات: مُخططات ترامب ونتنياهو محكومة بالسقوط والفشل

عريقات: مُخططات ترامب ونتنياهو محكومة بالسقوط والفشل

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الإعلام الإسرائيلي يَزعُم: إحباط هُجوم مُسلح قرب محكمة سالم العسكرية

الإعلام الإسرائيلي يَزعُم: إحباط هُجوم مُسلح قرب محكمة سالم العسكرية

مجلس الإفتاء الأعلى: المسجد الأقصى المبارك أسمى من الخضوع لإجراءات الاحتلال

مجلس الإفتاء الأعلى: المسجد الأقصى المبارك أسمى من الخضوع لإجراءات الاحتلال

مجدلاني: رد فتح يجب أن تتسلح به مصر كرد رسمي مدعوم من منظمة التحرير

مجدلاني: رد فتح يجب أن تتسلح به مصر كرد رسمي مدعوم من منظمة التحرير

فتح: تهديدات جرينبلات بإيجاد بديل للسلطة لن تثنينا عن رفض (صفقة القرن)

فتح: تهديدات جرينبلات بإيجاد بديل للسلطة لن تثنينا عن رفض (صفقة القرن)

أبو هولي: الرئيس يولي اهتماماً كبيراً بمرضى قطاع غزة

أبو هولي: الرئيس يولي اهتماماً كبيراً بمرضى قطاع غزة

الحمد الله يستقبل وفداً من مجلس كنائس رام الله

الحمد الله يستقبل وفداً من مجلس كنائس رام الله

عريقات: مُخططات ترامب ونتنياهو محكومة بالسقوط والفشل

عريقات: مُخططات ترامب ونتنياهو محكومة بالسقوط والفشل

المالكي: هذه الخطوات ستقوم بها القيادة لمواجهة (صفقة القرن)

المالكي: هذه الخطوات ستقوم بها القيادة لمواجهة (صفقة القرن)

منوعات

من هي الحسناء &#34;كنة&#34; عادل إمام الجديدة؟ وشاهد أول صورة تجمعها بـ&#34;حماها&#34;

من هي الحسناء "كنة" عادل إمام الجديدة؟ وشاهد أول صورة تجمعها بـ"حماها"

ميريام كلينك ترقص بالمايوه على السرير وتعلق&#34;عندما ليس لديك شيئاً لتخسره&#34;

ميريام كلينك ترقص بالمايوه على السرير وتعلق"عندما ليس لديك شيئاً لتخسره"

فيديو.. اتهامات لـ&#34; رضوى الشربيني&#34; بتحريض النساء على الطلاق.. ونصائحها جريئة

فيديو.. اتهامات لـ" رضوى الشربيني" بتحريض النساء على الطلاق.. ونصائحها جريئة

فيديو: الفنانون والخيانة.. شيرين أجهضت طفلها وحسن كامي قبّل قدم زوجته

فيديو: الفنانون والخيانة.. شيرين أجهضت طفلها وحسن كامي قبّل قدم زوجته

إعلامية مصرية تقطع شرايين يدها على الهواء مباشرة بثبات شديد

إعلامية مصرية تقطع شرايين يدها على الهواء مباشرة بثبات شديد

&#34;أحلام &#34; بأحضان زوجها بإطلالة جريئة كما لم تراها من قبل

"أحلام " بأحضان زوجها بإطلالة جريئة كما لم تراها من قبل

محامي سعد لمجرد: عاشرها برضاها ولم يستخدم معها العنف أثناء العلاقة

محامي سعد لمجرد: عاشرها برضاها ولم يستخدم معها العنف أثناء العلاقة

مايا دياب تكشف عن سيارتها الخيالية: &#34;لا احب الاشياء العادية&#34;

مايا دياب تكشف عن سيارتها الخيالية: "لا احب الاشياء العادية"

صور: كلوديا شيفر تحبس الأنفاس بسن الـ47

صور: كلوديا شيفر تحبس الأنفاس بسن الـ47

شاهد: دينا الشربيني تلفت الأنظار بملابس قصيرة ووشم

شاهد: دينا الشربيني تلفت الأنظار بملابس قصيرة ووشم

عربي

برلمانية مصرية تقدم مقترحًا غريبًا لمعاقبة المتحرشين

برلمانية مصرية تقدم مقترحًا غريبًا لمعاقبة المتحرشين

التحالف بقيادة السعودية يُندد بتقرير حقوقي للأمم المتحدة بشأن اليمن

التحالف بقيادة السعودية يُندد بتقرير حقوقي للأمم المتحدة بشأن اليمن

موسكو تُحذر واشنطن من الاعتداء على سوريا

موسكو تُحذر واشنطن من الاعتداء على سوريا

نتنياهو: عملية تطبيع العلاقات مع دول عربية جارية على قدم وساق

نتنياهو: عملية تطبيع العلاقات مع دول عربية جارية على قدم وساق