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دولي

جندي أمريكي يعترف بمحاولة مساعدة تنظيم الدولة.. وهذا ما حاول تمريره

جندي أمريكي يعترف بمحاولة مساعدة تنظيم الدولة.. وهذا ما حاول تمريره
رام الله - دنيا الوطن
اعترف إيريك كانغ، الرقيب بالجيش الأمريكي، الأربعاء، بمحاولة تقديم مساعدات مادية لتنظيم الدولة في العراق، عبر محاولة تمرير وثائق، تحتوي على معلومات سرية حول الجيش الأمريكي.

وأوضحت وزارة العدل الأمريكية في بيان، أن من بين الوثائق التي حاول كانغ تسريبها للتنظيم، تحتوي على معلومات عن الحركة الجوية، ورموز النداء مع أبراج المراقبة الأمريكية، وأنواع الطائرات، وخطوط سيرها، وخطط سير العمليات والأمواج الراديوية التي تستخدمها القوات الأمريكية، وأنواع الأسلحة وقدراتها إلى جانب العديد من الوثائق السرية الأخرى، بسحب ما جاء على موقع (سي إن إن).

وقالت وزارة العدل: "في أواخر حزيران/ يونيو 2018 تقابل كانغ ولعدة مرات مع عناصر متخفية تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي أو ما يُعرف بـ (FBI) معتقداً أن لهم صلات بتنظيم الدولة، حيث زودهم بهذه الوثائق والمعلومات".

ووفقاً لمكتب التحقيقات الفيدرالي، فإن كانغ أعلن ولاءه لأبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم الدولة، في مراسم زائفة قام بها العملاء المتخفون العام 2017. 

يشار إلى أن فريق الدفاع عن كانغ، توصل إلى اتفاق مع الادعاء، ينال فيه موكلهم، عقوبة السجن لـ 25 عاماً مع احتمال أن يبقى طوال حياته بعدها تحت المراقبة.

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