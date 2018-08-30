دولي

انهيار سد في ميانمار يغمر 85 قرية بالمياه ويجبر الآلاف على النزوح

انهيار سد في ميانمار يغمر 85 قرية بالمياه ويجبر الآلاف على النزوح
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت صحيفة حكومية، اليوم الخميس، أن المياه غمرت ما يصل إلى 85 قرية في ميانمار بعد انهيار سد، ما أدى إلى إغلاق طريق سريع رئيسي وأجبر أكثر من 63 ألف شخص على النزوح عن ديارهم".

وقالت الصحيفة: "إن انهيار القناة أدى إلى أن المياه غمرت 85 قرية وأثر على 63 ألف شخص وأغرق جزءا من طريق سريع رئيسي"، بحسب ما نقله موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.

وبدأ رجال الإطفاء وجنود الجيش جهودا للإنقاذ، يوم الأربعاء، بعد انهيار قناة الصرف في سد للري في نهر سوار بوسط ميانمار، مما أدى إلى فيضان المياه في قرى وبلدتي سوار ويداشي القريبتين.

ويسلط الحادث الضوء على المخاوف بشأن سلامة السدود في جنوب شرق آسيا، خاصة أنه وقع بعد انهيار سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في دولة لاووس المجاورة، الشهر الماضي، مما أسفر عن سقوط 27 قتيلا على الأقل ونزوح الآلاف.

أخبار ذات صلة

خامنئي: إيران مستعدة للتخلي عن الاتفاق النووي إذا لزم الأمر

خامنئي: إيران مستعدة للتخلي عن الاتفاق النووي إذا لزم الأمر

جندي أمريكي يعترف بمحاولة مساعدة تنظيم الدولة.. وهذا ما حاول تمريره

جندي أمريكي يعترف بمحاولة مساعدة تنظيم الدولة.. وهذا ما حاول تمريره

مشرعون أمريكيون يدعون لفرض عقوبات على الصين

مشرعون أمريكيون يدعون لفرض عقوبات على الصين

حاملاً رسالة بخصوص نقل سفارته للقدس.. الرئيس الفلبيني إلى إسرائيل الأسبوع المقبل

حاملاً رسالة بخصوص نقل سفارته للقدس.. الرئيس الفلبيني إلى إسرائيل الأسبوع المقبل

بشكل مفاجئ.. وزير فرنسي يستقيل على الهواء مباشرة

بشكل مفاجئ.. وزير فرنسي يستقيل على الهواء مباشرة

نتنياهو: عملية تطبيع العلاقات مع دول عربية جارية على قدم وساق

نتنياهو: عملية تطبيع العلاقات مع دول عربية جارية على قدم وساق

فيروس غرب النيل يودي بحياة 37 شخصاً في صربيا واليونان

فيروس غرب النيل يودي بحياة 37 شخصاً في صربيا واليونان

ترامب يعلن أن محامي البيت الأبيض دون ماكغان سيغادر منصبه قريبا

ترامب يعلن أن محامي البيت الأبيض دون ماكغان سيغادر منصبه قريبا

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

ادعيس :عودة حجاج المحافظات الحنوبية مساء اليوم الخميس

ادعيس :عودة حجاج المحافظات الحنوبية مساء اليوم الخميس

الإحصاء: ارتفاع أسعار المنتج خلال شهر تموز الماضي

الإحصاء: ارتفاع أسعار المنتج خلال شهر تموز الماضي

29 مستوطناً يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة

29 مستوطناً يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة

توغل محدود لجرافات الاحتلال شرقي غزة

توغل محدود لجرافات الاحتلال شرقي غزة

مستوطنون يعتدون على سائق مقدسي بالضرب المبرح

مستوطنون يعتدون على سائق مقدسي بالضرب المبرح

الزوارق الإسرائيلية تستهدف مراكب الصيادين في بحر شمال القطاع

الزوارق الإسرائيلية تستهدف مراكب الصيادين في بحر شمال القطاع

قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينياً في الضفة

قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينياً في الضفة

العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار

العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار

منوعات

ميريام كلينك ترقص بالمايوه على السرير وتعلق&#34;عندما ليس لديك شيئاً لتخسره&#34;

ميريام كلينك ترقص بالمايوه على السرير وتعلق"عندما ليس لديك شيئاً لتخسره"

فيديو.. اتهامات لـ&#34; رضوى الشربيني&#34; بتحريض النساء على الطلاق.. ونصائحها جريئة

فيديو.. اتهامات لـ" رضوى الشربيني" بتحريض النساء على الطلاق.. ونصائحها جريئة

فيديو: الفنانون والخيانة.. شيرين أجهضت طفلها وحسن كامي قبّل قدم زوجته

فيديو: الفنانون والخيانة.. شيرين أجهضت طفلها وحسن كامي قبّل قدم زوجته

إعلامية مصرية تقطع شرايين يدها على الهواء مباشرة بثبات شديد

إعلامية مصرية تقطع شرايين يدها على الهواء مباشرة بثبات شديد

&#34;أحلام &#34; بأحضان زوجها بإطلالة جريئة كما لم تراها من قبل

"أحلام " بأحضان زوجها بإطلالة جريئة كما لم تراها من قبل

محامي سعد لمجرد: عاشرها برضاها ولم يستخدم معها العنف أثناء العلاقة

محامي سعد لمجرد: عاشرها برضاها ولم يستخدم معها العنف أثناء العلاقة

مايا دياب تكشف عن سيارتها الخيالية: &#34;لا احب الاشياء العادية&#34;

مايا دياب تكشف عن سيارتها الخيالية: "لا احب الاشياء العادية"

صور: كلوديا شيفر تحبس الأنفاس بسن الـ47

صور: كلوديا شيفر تحبس الأنفاس بسن الـ47

شاهد: دينا الشربيني تلفت الأنظار بملابس قصيرة ووشم

شاهد: دينا الشربيني تلفت الأنظار بملابس قصيرة ووشم

شاهد كيف أصبحت &#34;ميادة الحناوي&#34;.. ستصدمك نحافتها الشديدة

شاهد كيف أصبحت "ميادة الحناوي".. ستصدمك نحافتها الشديدة

عربي

التحالف بقيادة السعودية يُندد بتقرير حقوقي للأمم المتحدة بشأن اليمن

التحالف بقيادة السعودية يُندد بتقرير حقوقي للأمم المتحدة بشأن اليمن

موسكو تُحذر واشنطن من الاعتداء على سوريا

موسكو تُحذر واشنطن من الاعتداء على سوريا

نتنياهو: عملية تطبيع العلاقات مع دول عربية جارية على قدم وساق

نتنياهو: عملية تطبيع العلاقات مع دول عربية جارية على قدم وساق

الجبير: المشاروات قائمة مع موسكو بشأن منظومة إس 400

الجبير: المشاروات قائمة مع موسكو بشأن منظومة إس 400