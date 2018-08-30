دولي

مشرعون أمريكيون يدعون لفرض عقوبات على الصين

مشرعون أمريكيون يدعون لفرض عقوبات على الصين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعت مجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، واشنطن، لفرض عقوبات على مسؤولين صينيين فيما يتصل بـ"انتهاكات لحقوق الإنسان" ضد الأقلية المسلمة في إقليم شينغيانغ.

ويقود المجموعة عضو مجلس الشيوخ ماركو روبيو، وعضو مجلس النواب كريس سميث، وهما يرأسان اللجنة التنفيذية بشأن الصين في الكونغرس، ووجهوا الدعوة في خطاب إلى وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة ستفين منوتشين، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وجاء في الخطاب، الذي وقعه روبيو وسميث، بالإضافة إلى 15 آخرين من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، أن المسلمين في منطقة شينغيانغ ذات الحكم الذاتي بغرب الصين "يخضعون للاحتجاز التعسفي والتعذيب إلى جانب قيود على ممارسة العبادات والثقافة، ونظام مراقبة رقمي واسع الانتشار، بحيث أن كل جوانب الحياة اليومية تحت المراقبة".

ودعا الخطاب إلى فرض عقوبات بموجب قانون (ماغنيتسكي) على مسؤولين كبار بالحكومة الصينية، والحزب الشيوعي، يشرفون على وضع السياسات.

وسنت الولايات المتحدة قانون (ماغنيتسكي) في الأصل لاستهداف مرتكبي "انتهاكات حقوق الإنسان" الروس، لكن نطاقه اتسع بما يسمح بفرض عقوبات في أي مكان في العالم.

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