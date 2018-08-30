مستوطنون يعتدون على سائق مقدسي بالضرب المبرح

رام الله - دنيا الوطناعتدت مجموعة من المستوطنين، الليلة الماضية، على سائق مقدسي بالضرب المبرح.وأفادت مصادر محلية، أن السائق مراد سمرين، أصيب برضوض وكسور في أنحاء مختلفة من جسده، عقب الاعتداء عليه، أثناء عمله، وتم تحويله إلى المستشفى للعلاج.