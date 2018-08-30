مبادرة فرنسية جديدة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر، أن تطرح فرنسا مبادرة جديدة، خاصة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بحسب ما أعلنه إيف لوديريان وزير الخارجية الفرنسي اليوم الخميس.وقال لوديريان خلال الاجتماع السنوي لسفراء فرنسا في العالم: "الولايات المتحدة بدأت منذ أكثر من عام مساع دبلوماسية مهمة، لم تعلن عن نتائجها بعد، لكننا نحن أيضا سنضطر أيضاً لأخذ زمام المبادرة"، بحسب ما جاء على موقع (I24NEWS).وقال الوزير الفرنسي: "هدف فرنسا هو تهيئة دولتين "تعيشان جنباً إلى جنب بأمن وسلام، عاصمتهما القدس".وأضاف: "نحن نريد أن نقوم بهذا بالتشاور مع شركائنا المقربين جداً، حتى لا نترك المنطقة للمحرضين، وللمتطرفين والأيديولوجيين من جميع الأطراف".