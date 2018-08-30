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نتنياهو: عملية تطبيع العلاقات مع دول عربية جارية على قدم وساق

نتنياهو: عملية تطبيع العلاقات مع دول عربية جارية على قدم وساق
رام الله - دنيا الوطن
عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن ارتياحه، إزاء عدد الدول العربية، التي شملها تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال نتنياهو أمس الأربعاء: "إن تطبيع العلاقات بين عدد من الدول العربية، ودولة إسرائيل القوية، تجري مباشرة أمام عيوننا على نطاق كان من الصعب أن نتخيله في السابق"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

واعتبر نتنياهو، أن هذا التطبيع يبعث الأمل بأن يتحقق السلام في نهاية المطاف، مشيراً إلى أن لدى إسرائيل الكثير من الأعداء داخل العالم العربي وخارجه، وهم يدركون قدرات إسرائيل وسياستها، التي تكمن في أن من يحاول أن يؤذينا، سنلحق الضرر به.

وقبل يومين، صرح نتنياهو، بأن التهديد النابع عن إيران تسبب بالتطبيع بين إسرائيل ودول عربية، ما يمكن أن يقود إلى السلام، إذ باتت العديد من الدول العربية، تنظر إلى إسرائيل ليس كعدو لها، بل كحليف في التصدي للعدوان الإيراني.

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