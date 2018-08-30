الزوارق الإسرائيلية تستهدف مراكب الصيادين في بحر شمال القطاع





يشار إلى أن أفيغدور ليبرمان، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد قرر توسيع مساحة الصيد للصيادين الفلسطينيين في بحر شمال قطاع غزة إلى تسعة أميال، وبالرغم من ذلك، فإن الزوارق الحربية الإسرائيلية، لازالت تمارس اعتداءاتها على الصيادين.

رام الله - دنيا الوطنأطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، النار والقذائف تجاه الصيادين الفلسطينيين في بحر شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى ملاحقتهم.