28 ألف مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى منذ بداية العام

ذكر موقع (حدشوت هار هبايت)، أن 28 ألف مستوطن، اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك منذ بداية العام الجاري.





وشهد المسجد الأقصى وباحاته في الآونة الأخيرة، حالة من التوتر، حيث أغلقت قوات الاحتلال أبواب المسجد الأقصى المبارك بشكل كامل.





وعلى إثر ذلك، نظم المواطنون الفلسطينيون اعتصاماً أمام باب الأسباط؛ احتجاجاً على إغلاق أبواب الأقصى، ما أجبر قوات الاحتلال على إعادة فتحها بعد ساعات من إغلاقها.

رام الله - دنيا الوطن