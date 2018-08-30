دولي

الرئيس الفلبيني إلى إسرائيل الأسبوع المقبل.. وهذا هدف الزيارة

الرئيس الفلبيني إلى إسرائيل الأسبوع المقبل.. وهذا هدف الزيارة
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن يصل الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، إلى "إسرائيل" الأسبوع المقبل، بحسب ما ذكره موقع (ريشت كان) الإسرائيلي.

وبحسب الموقع، سيرافق الرئيس الفلبيني وفد من حوالي 400 شخص بمن فيهم رجال أعمال وضباط عسكريون، بينهم وزير الجيش، وضباط من الجيش والشرطة، بهدف تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، والتوقيع على عقود لصفقات أسلحة.

وأشار الموقع إلى أن الزيارة، ستشمل أيضاً زيارة لقواعد الجيش الإسرائيلي.

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