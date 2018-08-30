اتفاق أمريكي إسرائيلي على قمة لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، أن ستيفين منوشين، وزير الخزانة الأمريكي، اتفق مع موشيه كحلون، وزير المالية الإسرائيلي، على قمة تقودها الولايات المتحدة لـ"تعزيز الاقتصاد الفلسطيني".وبحسب القناة ذاتها، فإن القمة ستعقد في نهاية كانون الثاني/ يناير في (دافوس) بمشاركة كبار وزراء المالية الأوروبيين.كما ستتم دعوة وزراء المالية من الخليج والسعودية والسلطة الفلسطينية، وفقاً للقناة.وقالت القناة: "على جدول الأعمال، سيتم الترويج لمشاريع كبيرة لتعزيز اقتصاد السلطة".وأكد الوزير كحلون، أن هذه الخطوة تخدم مصلحة إسرائيلية واضحة، وستؤدي إلى نتائج على الأرض.