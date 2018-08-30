غرينبلات يُحذر السلطة من استمرار مقاطعة (صفقة القرن) ويؤكد: هناك من سيملأ الفراغ

رام الله - دنيا الوطنحذّر المبعوث الأميركي للمنطقة، جيسون غرينبلات، فجر اليوم، الخميس، الرئيس الفلسطيني، محمود عبّاس، من استمرار مقاطعته للتسوية الأميركية للقضية الفلسطينيّة، بالقول: "إن هناك من سيملأ الفراغ"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية.وأوضح غرينبلات في بيان نشره على حسابه في (تويتر)، أنّ الإدارة الأميركية، تدعم جهود الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وحكومته للتوصل إلى اتفاق تهدئة بين إسرائيل وحماس، وتحقيق شروط عودة السلطة الفلسطينيّة (إلى غزة)، قبل أن يحذّر السلطة الفلسطينية، من بديل في حال رفضها لذلك.وتأتي تصريحات غرينبلات بعد ساعات من إعلان الرئاسة الفلسطينية عن اتصال هاتفي بين الرئيسين عباس والسيسي، مساء أمس الأربعاء؛ لبحث الوساطة المصريّة للتوصل إلى مصالحة وطنيّة فلسطينيّة، وإلى تهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزّة.وكان السفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، قد قال أول من أمس، الثلاثاء، لأعضاء من الكونغرس اليهودي الأميركي، بخصوص (صفقة القرن): "إنّ أي إعادة ترتيب للأوضاع في غزّة بدون السلطة الفلسطينيّة يعتبر "جائزة ضخمة لحماس"، وفقًا لما نقلت عنه صحيفة (هآرتس)، التي أضافت عنه: "إن كنا سنختار بين حماس والسلطة، فسنختار السلطة".