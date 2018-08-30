قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينياً في الضفة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي وجهاز (الشاباك) فجر اليوم الخميس، 16 فلسطينياً، من مناطق عدة في الضفة الغربية، بينهم أسير محرر.جاء ذلك، خلال حملة مداهمات نفذتها قوات الاحتلال لمناطق الضفة الغربية.وتواصل قوات الاحتلال، بشكل يومي حملات المداهمات لمناطق الضفة الغربية، والتي يتخللها تفتيش لمنازل المواطنين، واعتقال عدد منهم.