شؤون فلسطينية

رئيس حركة حماس يهدد اسرائيل ويوجه رسالة لأهل غزة عن الحصار

رئيس حركة حماس يهدد اسرائيل ويوجه رسالة لأهل غزة عن الحصار
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار، إن الحصار "سيكسر قريبًا بعز عزيز أو بذل ذليل ولو بالقوة"، مضيفًا : "ربما خلال شهرين".

جاء ذلك في رسالة حمّلها السنوار لكتاب ومحللين فلسطينيين التقاهم اليوم الأربعاء في غزة.

وأكد السنوار أنه وخلال أسبوعين وسيكون هناك بلورة واضحة لاتفاق التهدئة ،ومنتصف أكتوبر من القادم سيشعر المواطن في غزة بالتغيير الايجابي .

وأوضح السنوار "أرسلنا رسالة عبر وسطاء بأننا سنقلب مرجل الجمر في وجه الاحتلال و6 أشهر كاملة سنجعل صفارات الإنذار تتواصل في غوش دان (المركز) وقلت للوسيط الذي التقى بي ومروان عيسى وروحي مشتهى انقل هذه الرسالة على لساننا نحن الثلاثة".

وبحسب موقع عربي "21" فقد  كشف السنوار أن وفد حماس إلى القاهرة "تسلم رد حركة فتح على الورقة المصرية، وهو أسوأ من ردهم على الورقة الأولى"، مضيفا أن رئيس السلطة محمود عباس "سيخسر كثيرا إن فرض عقوبات جديدة على غزة؛ لأن ذلك سيعزز تجاوزه".

واعتبر القيادي في حماس أن "أي عقوبات جديدة بمثابة تكسير للأواني وكسر لقواعد اللعبة، وعليه سيكون ردنا مغايرا"، مشيرا إلى أنه تعرض لمحاولة اغتيال "عندما وضعت عبوة ناسفة لاغتيالي، وضبطها الأمن بعد أسبوعين من لقاء المصالحة في أكتوبر الماضي، ويقف خلفها جهة في جهاز المخابرات الفلسطينية تريد إفساد المصالحة".

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