شؤون فلسطينية

اتحاد موظفي الأونروا في غزة يصدر بيانا توضيحا حول أزمة موظفيه المهددين بالفصل

اتحاد موظفي الأونروا في غزة يصدر بيانا توضيحا حول أزمة موظفيه المهددين بالفصل
رام الله - دنيا الوطن
أصدر اتحاد موظفي الأونروا في قطاع غزة مساء الأربعاء، بيانا هاما بشأن أزمة موظفيه المهددين بالفصل والبالغ عددهم 956 موظفًا.

وقال الاتحاد في بيان صحفي أنه "من خلال تدخل وساطات كثيرة، وعقلانية كاملة من اتحاد الموظفين وتغليباً للغة الحوار والمفاوضات لحل الأزمة فقد تم التوافق اليوم مع إدارة الوكالة على عدة نقاط".

وأوضح البيان أنه تم التوافق على أن "يستمر الموظفون الـ116 المهددين بالفصل في نهاية شهر أغسطس بعملهم كالمعتاد خلال شهر سبتمبر 2018".

وذكر أن الموظفين المهددين بعقود جزئية، سيستمرون بعملهم بعقد كامل خلال شهر سبتمبر 2018.

وأضاف البيان أنه تم التوافق على استئناف التفاوض مع إدارة الوكالة فوراً لوضع حلول دائمة لهؤلاء الموظفين خلال هذا الشهر.

وحسب البيان، يتحمل الموظفون ممثلين باتحاد الموظفين ومشاركة إدارة الوكالة من خلال إيجاد شواغر لهم فاتورة شهر سبتمبر وثلاثة أشهر أخرى إن لزم الأمر من باب تحمل المسئولية ولنزع فتيل الأزمة وسحب الذرائع، وسيتم مخاطبة الموظفين بهذا الصدد، ونحثهم على الرد الإيجابي على ذلك من خلال الاستبانة المرسلة للجميع.

وختم الاتحاد بيانه قائلًا : "سنخوض هذه الجولة حتى نصل إلى حقوق الموظفين وسنبقى الأمناء على قضاياكم العادلة".

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