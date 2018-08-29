شؤون فلسطينية

هذه الملفات التي ناقشاها..اتصال هاتفي بين الرئيس ونظيره المصري

هذه الملفات التي ناقشاها..اتصال هاتفي بين الرئيس ونظيره المصري
رام الله - دنيا الوطن
جرى اتصال هاتفي، مساء اليوم الأربعاء، بين الرئيس محمود عباس، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وجرى خلال الاتصال، الحديث عن الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الوطنية، وقد أكد الرئيس السيسي على مواصلة مصر لدورها، واستمرار جهودها في رعاية المصالحة، حرصاً منها على تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وشرعيتها، بقيادة الرئيس محمود عباس.

بدوره، ثمن الرئيس عباس الدور المصري المستمر في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وجهودها لتحقيق المصالحة الوطنية من أجل التصدي لكل المؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية، وصولاً لتحقيق أهداف شعبنا في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وجدد الرئيس، التأكيد على أهمية الدور المصري، ورعايته لتحقيق المصالحة، كما كان على الدوام.

وتم الاتفاق، على استمرار التنسيق والتشاور المستمر، خلال الأيام المقبلة.

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