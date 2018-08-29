ترامب يعلن أن محامي البيت الأبيض دون ماكغان سيغادر منصبه قريبا

رام الله - دنيا الوطناعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاربعاء ان محامي البيت الابيض دون ماكغان سيغادر منصبه قريبا في وقت يشكل تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر مزيدا من التهديد للاوساط القريبة من ترامب.وغرد ترامب ان “محامي البيت الابيض دون ماكغان سيغادر منصبه في الخريف، بعيد تأكيد تعيين القاضي بريت كافانو في المحكمة العليا، كما آمل، لقد عملت مع دون وقتا طويلا وقدرت عمله بالفعل”، من دون ان اشارة اضافية الى اسباب مغادرته.