الاحتلال يُمدد اعتقال الأسيرة خاطر ويُرجئ النظر بقضية العويوي

مددت المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في (عوفر) اعتقال الأسيرة لمى خاطر (42 عاماً) للمرة الثامنة، وذلك بذريعة استكمال الإجراءات القضائية، كما وأرجأت النظر بقضية الأسيرة سوزان العويوي (40 عاماً) حتى العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2018.





وبين نادي الأسير الفلسطيني في بيان له مساء اليوم الأربعاء أن محكمة (عوفر) مددت لثمانية أيام اعتقال الأسيرة خاطر، التي كان اعتقلها جيش الاحتلال من منزلها في الـ 24 من تموز/ يوليو الماضي، وهي أم لخمسة أبناء، الامر الذي كان سبقه اعتقال الأسيرة العويوي في الخامس من حزيران/ يونيو الماضي، وهي أم لأربعة أبناء، علماً أن الأسيرتين تعرضتا لتحقيق قاسٍ ومكثف في معتقل (عسقلان).





يُشار إلى أن سلطات الاحتلال نفذّت حملة اعتقالات طالت ست نساء من محافظة الخليل منذ شهر حزيران/ يونيو الماضي هن: سوزان العويوي، صفاء أبو سنينة، ودنيا سعيد، ولمى خاطر، وسونيا الحموري، وسائدة بدر.

رام الله - دنيا الوطن