النقل والمواصلات تستنكر الاعتداء على ضابط دورية السلامة في دورا

رام الله - دنيا الوطنتستنكر وزارة النقل والمواصلات، وتشجب ما قام به أحد سائقي المركبات غير القانونية، بدهس والاعتداء على ضابط دورية السلامة على الطرق أثناء تأدية واجبه الوظيفي والوطني، في إطار الحملة المتواصلة التي تقوم بها دوريات السلامة على الطرق؛ للقضاء على ظاهرة المركبات غير القانونية في مدينة دورا قضاء الخليل، والتي تشكل واحدة من الظواهر السلبية التي يترتب عليها زعزعة أمن واستقرار المواطنين.فيما حاول المعتدي الفرار، إلا أن أفراد الشرطة المتواجدة بالمكان، تمكنوا من إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى التحقيق، كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج.وفي هذا السياق، تؤكد الوزارة، بأن عمل دوريات السلامة على الطرق، وبالتعاون مع شرطة المرور، مستمر في تقديم الواجب كالمعتاد، وتهيب أيضاً بالمواطنين كافة لضرورة الالتزام بعدم اقتناء أي مركبات غير قانونية، وعدم التستر على من يقتنيها؛ حفاظاً على سلامة كافة مستخدمي الطريق.