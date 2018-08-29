غدًا.. وقفة تضامنية للضغط على حكومة الاحتلال من أجل استرداد جثامين الشهداء

رام الله - دنيا الوطندعت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب، والكشف عن مصير المفقودين، وبالتعاون مع نادي الأسير الفلسطيني، للمشاركة في الوقفة التضامنية مع ذوي الشهداء والمفقودين، وذلك إحياءً لليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء.وستكون الوقفة غداً الخميس في الـ 30 من آب/ أغسطس لعام 2018 في تمام الساعة الحادية عشرة ظهراً على دوار ابن رشد وسط الخليل، وذلك لمطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للإفراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزين لدى الاحتلال.وتأتي الوقفة في ظل احتجاز قوات الاحتلال لما يقارب 28 شهيداً فلسطينياً من مناطق فلسطينية مختلفة، أغلبهم ارتقوا خلال تنفيذ عمليات فدائية في الضفة، أثناء انتفاضة القدس، وآخرين ارتقوا على الحدود مع غزة، ضمن مسيرات العودة.