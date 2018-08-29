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نائبة في الكونغرس الأمريكي تهاجم قطر وقناة الجزيرة

نائبة في الكونغرس الأمريكي تهاجم قطر وقناة الجزيرة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
هاجمت عضو مجلس النواب الأميركي، الينا روز ليتنين، القيادة الحاكمة في دولة قطر، وقناة الجزيرة بدعوى أنهما يغذيان التطرف في المنطقة.

وقالت الينا روز ليتنين، لقناة (الغد)،: من سوريا إلى ليبيا إلى السودان.. قطر دعمت الإخوان المسلمين وجماعات أخرى، ما قاد المنطقة لحالة من عدم الاستقرار، كما عرقلت تصرفاتها جهود واشنطن وحلفائها من أجل تحقيق الاستقرار.

وأضافت: لمشاهدة كيف تُغذي قطر العنف، فما عليك إلا مشاهدة المحطة التي تمولها الحكومة القطرية وهي قناة الجزيرة وما تبثه من تطرف تتغاضى عنه قطر، لذلك نحنُ نتفهم غضب جيرانها من سياستها وحثهم إياها للتغيير، وهذا ما نحاول فعله أيضًا، وفق تعبيرها.

 

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