بعد إطلاق سراحه.. الجندي أزاريا: لو عاد بي الزمن لعدت لقتل الشاب الفلسطيني "الشريف"

رام الله - دنيا الوطنقال الجندي الإسرائيلي إلؤور أزاريا، قاتل الشهيد الفلسطيني عبد الفتاح الشريف، بعد خروجه من السجن، إن محاكمته كانت ظلمًا كبيرًا، وإنه ليس نادمًا على جريمته.وفي أول مقابله له بعد إطلاق سراحه من السجن، حيث أمضى 9 أشهر من أصل 18 شهرا حكمتها المحكمة العسكرية عليه، بعد تخفيف عقوبته من قبل رئيس أركان الجيش غادي ايزنكوت، قال الجندي الإسرائيلي: لست نادما على ما فعلت.. لو عدت إلى نفس المكان لكنت تصرفت بنفس الطريقة.وأوضح أزاريا قائلاً: لقد تصرفت بصورة صحيحة، فأنا أؤمن بهذه الحقيقة، وما حدث بعد ذلك، سواءً المحكمة أو الإدانة، كان يجب ألا يكون أصلاً، موجهًا انتقادًا حادة لموشي يعلون، بسبب أنه أدانه في وقت سابق بسبب جريمته.