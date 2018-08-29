نتنياهو: لا يهمنا أي اتفاقية ما بين سوريا وإيران
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن جيشه سيواصل العمل بمنتهى الحزم والقوة، ضد "المحاولات الإيرانية لنصب قوات وأسلحة متقدمة في سوريا".
وأضاف نتنياهو: أي اتفاقية ما بين سوريا وإيران، لن تردعنا ولن يردعنا أيضا أي تهديد مهما كان حجمه، فجيشنا سيتصدى لأي خطر، سواءً أكان من إيران أو أي دولة أخرى.
وتابع نتنياهو: من يهدننا بالإبادة يعرض نفسه لخطر مماثل، وفي أي حال من الأحوال، لن يحقق غايته، وفق تعبيره.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن جيشه سيواصل العمل بمنتهى الحزم والقوة، ضد "المحاولات الإيرانية لنصب قوات وأسلحة متقدمة في سوريا".
وأضاف نتنياهو: أي اتفاقية ما بين سوريا وإيران، لن تردعنا ولن يردعنا أيضا أي تهديد مهما كان حجمه، فجيشنا سيتصدى لأي خطر، سواءً أكان من إيران أو أي دولة أخرى.
وتابع نتنياهو: من يهدننا بالإبادة يعرض نفسه لخطر مماثل، وفي أي حال من الأحوال، لن يحقق غايته، وفق تعبيره.
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