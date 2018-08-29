نتنياهو: لا يهمنا أي اتفاقية ما بين سوريا وإيران

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن جيشه سيواصل العمل بمنتهى الحزم والقوة، ضد "المحاولات الإيرانية لنصب قوات وأسلحة متقدمة في سوريا".وأضاف نتنياهو: أي اتفاقية ما بين سوريا وإيران، لن تردعنا ولن يردعنا أيضا أي تهديد مهما كان حجمه، فجيشنا سيتصدى لأي خطر، سواءً أكان من إيران أو أي دولة أخرى.وتابع نتنياهو: من يهدننا بالإبادة يعرض نفسه لخطر مماثل، وفي أي حال من الأحوال، لن يحقق غايته، وفق تعبيره.