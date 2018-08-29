شؤون فلسطينية

البنا: الطالب الفلسطيني رأس مال غزة.. ومخاوف من مخطط القضاء على (أونروا)

البنا: الطالب الفلسطيني رأس مال غزة.. ومخاوف من مخطط القضاء على (أونروا)
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال زاهر البنا رئيس المجلس الأعلي لأولياء الأمور في مدارس الأونروا، إنَّنا كنا نخشى أنْ تقوم إدارة (أونروا) بتأجيل العام الدراسي الجديد، نَظرًا لِلأزمة المالية المُتفاقمة التي أقرت بتسريح عددٍ كبير من موظفيها، ولا زال حتى هذه اللحظة الاعتصام سيد الموقف لهؤلاء المعتصمين.

وأضاف البنا، خلال لقائه على شاشة (الغد)، أنَّ الحياة في قطاع غزة مُنهارة اقتصاديًا، ومُنهارة بِكل القيم الاقتصادية التي مِنْ المُمكن أن تُمكن ولي الأمر من الإيفاء بالتزاماته تجاه أبنائه من شراء زي مدرسي وحقائب.

وأشار البنا، إلى أنَّ هذا العام مُختلف عنْ كل الأعوام السابقة، لأنَّ قطاع غزة يعاني بسبب الحصار الشديد وقطع الرواتب، لافتًا إلى أنَّ الطالب الفلسطيني رأس مال قطاع غزة.

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