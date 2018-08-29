الحمد الله: أدعو حماس لتمكين الحكومة بغزة كي نتمكن من استكمال المشاريع

رام الله - دنيا الوطنجدد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله، دعوته، لحركة حماس للاستجابة لمبادرة الرئيس محمود عباس؛ لتحقيق المصالحة، وتمكين الحكومة فعليًا وبلا شروط، كي يتسنى العمل معًا لطي الانقسام.وقال الحمد الله: أدعو حماس، لتمكين الحكومة في قطاع غزة، حتى يتسنى لها استكمال المشاريع، وتوحيد العمل المؤسسي، ومواكبة المزيد من الإنجازات في كافة القطاعات، ولوضع العالم أمام مسؤولياته المباشرة في إنهاء الاحتلال والعدوان الإسرائيلي ووقف الاستيطان.وأضاف الحمد الله، "إن موقف الرئيس محمود عباس، واضح، لن نقبل بالالتفاف على القضية العادلة الوطنية، ولن نقبل تجاوزها، ولن نقايض على مواقفنا السياسية أو حقوقنا الثابتة بالأموال والمساعدات، وستبقى قضية اللاجئين، حيوية وعصب المشروع الوطني التحرري".