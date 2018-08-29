شؤون فلسطينية

طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الخميس

طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الخميس
معبر رفح "ارشيفية"
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن السفر عبر (معبر رفح البري)، غدًا الخميس، سيكون للحافلات (الرابعة والخامسة) من كشف 12/7.

ودعت الداخلية المسافرين الواردة أسماؤهم في الحافلات المذكورة إلى التواجد اليوم الساعة 6:00 صباحًا، في صالة "النجار" بخانيونس، واصطحاب أمتعتهم للسفر، كما دعت المسافرون، لضرورة اصطحاب بطاقات الهوية.

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