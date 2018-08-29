طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الخميس
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن السفر عبر (معبر رفح البري)، غدًا الخميس، سيكون للحافلات (الرابعة والخامسة) من كشف 12/7.
ودعت الداخلية المسافرين الواردة أسماؤهم في الحافلات المذكورة إلى التواجد اليوم الساعة 6:00 صباحًا، في صالة "النجار" بخانيونس، واصطحاب أمتعتهم للسفر، كما دعت المسافرون، لضرورة اصطحاب بطاقات الهوية.
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أكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن السفر عبر (معبر رفح البري)، غدًا الخميس، سيكون للحافلات (الرابعة والخامسة) من كشف 12/7.
ودعت الداخلية المسافرين الواردة أسماؤهم في الحافلات المذكورة إلى التواجد اليوم الساعة 6:00 صباحًا، في صالة "النجار" بخانيونس، واصطحاب أمتعتهم للسفر، كما دعت المسافرون، لضرورة اصطحاب بطاقات الهوية.
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