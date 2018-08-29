فروانة: الاحتلال يتعمد تعذيب مدير مؤسسة الرؤية العالمية "محمد الحلبي"

رام الله - دنيا الوطنأعرب رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة لإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، عبد الناصر فروانة، عن رفضه لاستمرار اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمدير مؤسسة الرؤية العالمية، المهندس محمد الحلبي، دون محاكمة.ودعا فروانة كافة المؤسسات الحقوقية، المحلية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني الى التحرك والعمل من أجل الإفراج الفوري عن المعتقل الفلسطيني المهندس (محمد الحلبي) مدير مؤسسة الرؤية العالمية الأمريكية Worldvision في قطاع غزة المتخصصة في مجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية والمعتقل فيالسجون الإسرائيلية منذ نحو (26) شهرا.وأوضح فروانة: أن سلطات الاحتلال اعتقلت م. محمد الحلبي (40عامًا) خلال تنقله عبر معبر بيت حانون/ ايرز (شمال قطاع غزة) في الخامس عشر من حزيران/ يونيو عام 2016، في إطار استهدافها المتعمد للعاملين في المؤسسات الدولية التي تُعنى بالشؤون الإنسانية للمواطنين في قطاع غزة في ظل الحصار المفروض على القطاع منذ قرابة اثنتي عشر سنة، وبهدف الضغط عليهم بهدف وقف نشاطهم وتغيير اهتماماتهم.وقال فروانة: أن سلطات الاحتلال وجهت إليه تهمة تمويل منظمات وأشخاص يتبعون لحركة "حماس"، وقد خصصت له نحو (91) جلسة في المحاكم الإسرائيلية دون تمكنها من ادانته، وكانت آخرها يوم 6 آب/ أغسطس الجاري، وغدا الخميس الجلسة رقم (92).كما وأن "الحلبي" يرفض الاعتراف بتلك الاتهامات رغم تعرضه للتعذيب، الجسدي والنفسي، والعزل الانفرادي خلال فترة سجنه الطويلة.واضاف: تتعمد ادارة السجون في إيلامه وتعذيبه ومفاقمة معاناته، عبر التنقلات المستمرة في "البوسطة" وما يتعرض خلالها من تعذيب وتنكيل واهانة، بالإضافة الى منع والده وزوجته والعديد من أفراد أسرته من زيارته.يذكر بان المعتقل المهندس محمد الحلبي، من مواليد عام 1978 ويسكن مخيم جباليا شمال قطاع غزة وحاصل على شهادة ماجستير هندسة مدنية، ومتزوج ولديه خمسة أبناء اصغرهم "فارس" الذي يبلغ الآن من العمر سنتين.