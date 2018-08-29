شؤون فلسطينية

الرئيس: نُطالب بعقد مؤتمر دولي وتشكيل آلية متعددة لرعاية عملية السلام

الرئيس: نُطالب بعقد مؤتمر دولي وتشكيل آلية متعددة لرعاية عملية السلام
الرئيس الفلسطيني - محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على الخطة التي طرحها أمام مجلس الأمن الدولي في شباط/ فبراير الماضي، والتي تنص على عقد مؤتمر دولي للسلام، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام، وصولاً لتطبيق حل الدولتين على حدود 1967، وتحقيق الشعب الفلسطيني لحريته واستقلاله في دولته بعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد الرئيس عباس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس البوسنة والهرسك باكر علي عزت بيغوفيتش، على ضرورة الاستجابة لدعوات المجتمع الدولي، بأن تتراجع الولايات المتحدة عن قراراتها المتعلقة بالقدس واللاجئين.

وأشاد الرئيس بما تم توقيعه من اتفاقيات ثنائية في مجالات التعليم والإعلام، بين دولة فلسطين والبوسنة والهرسك، مؤكداً ضرورة توقيع بقية الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الجهات المختصة في البلدين، ولم تُوقع بعد، لما لذلك من أثر كبير على تعزيز العلاقات الثنائية بينهما.

 

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