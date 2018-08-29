شؤون فلسطينية

الإحصاء": عدد اللاجئين في قطاع غزة يُشكل 65.2% من إجمالي السكان

الإحصاء": عدد اللاجئين في قطاع غزة يُشكل 65.2% من إجمالي السكان
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الأربعاء، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017 في محافظات قطاع غزة.

جاء ذلك، خلال مؤتمر نظم في مدينة غزة، بحضور رئيس جهاز الإحصاء علا عوض، وشخصيات وطنية واقتصادية وأكاديمية.

وحسب النتائج، فقد بلغ عدد السكان في قطاع غزة 1.899.291 نسمة، تشكل ما نسبته 39.7% من مجمل سكان دولة فلسطين، ويشكل الذكور ما نسبته 50.7% من مجمل سكان القطاع، فيما بلغت نسبة الاناث 49.3%.

كما بلغ عدد السكان اللاجئين في قطاع غزة 1.239.112 نسمة، أي يشكلون ما نسبته 65.2% من اجمالي السكان.

وأكدت عوض، في كلمة خلال مؤتمر الاعلان عن النتائج، أن الحديث عن مشروع التعداد العام، نتحدث عن وطن بكامل ترابه، نتحدث عن فلسطين، في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس قلبها النابض وعاصمتها الأبدية، نتحدث عن مشروع سيادي واستحقاق قانوني وتنوي واحصائي، يرصد ويوثق حجم التغيرات التي طرأت على المجتمع الفلسطيني على مدار عقد من الزمن، ونحن نتحدث عن حروب اسرائيلية على القطاع دمرت وخّربت وطالت الشجر والبشر والحجر.

وتابعت، "لم يكن تنفيذ هذا التعداد كسابقيه تعدادي 1997 و2007، فقد شكل تنفيذه تطوراً نوعياً في جمع البيانات من الميدان باستخدام الأجهزة اللوحية وربطها بنظم المعلومات الجغرافية "GIS"، في تجربة فريدة ومميزة تستخدم للمرة الأولى.

وشددت عوض على أن ذلك يأتي في سياق حرص جهاز الاحصاء على مواكبة التقدم والتطور التكنولوجي وتسخير أدواته المختلفة لخدمة العمل الاحصائي، لما في ذلك من أثر على جودة الاحصاءات ودقتها، مشيرة الى أن تنفيذ هذا التعداد تطلب امكانيات مالية وبشرية كبيرة، حيث ساهم هذا المشروع في توفير ما يقارب 11000 فرصة عمل مؤقتة للشباب الخريجين تشكل الإناث ما نسبته 85% منهم.

وأوضحت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، أن تنفيذ التعدادات في مختلف دول العالم يتطلب توفير ظروف ملائمة ومستقرة، ولكن تنفيذها في دولة فلسطين يشكل حالة نادرة كونه ينفذ في ظروف استثنائية يفرضها الواقع المعقد الذي يعيشه شعبنا الفلسطيني، لا سيما تلك المرتبطة بإجراءات الاحتلال الاسرائيلي.

ووجهت عوض التحية والشكر للقيادة الفلسطينية ممثلة بالسيد الرئيس محمود عباس، وللحكومة الفلسطينية ممثلة بدولة برئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله على دعمهم ومساندتهم ومواكبتهم لكافة مراحل المشروع.

كما شكرت أبناء شعبنا الصامد على وعيهم وتعاونهم واستقبالهم لفريق التعداد، وكذلك الى الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني ولكل من ساهم في انجاح المشروع.

بدوره، استعرض مدير التعداد في محافظة غزة زاهر طنطيش، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن في قطاع غزة.

وكان جرى عرض فيلم وثائقي بعنوان: "قصة بقاء"، تناول التعداد السكاني الثالث، من انتاج وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون والتنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء.

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