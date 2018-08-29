الأشغال العامة تُنجز ثلاثة أرباع مشروع طريق عنبتا نور شمس

صرح وزير الأشغال العامة والإسكان، د. مفيد الحساينة، في بيان إعلامي، أن وزارة الأشغال، أنجزت 62% من الأعمال الفنية المتعلقة بتوسعة وتأهيل طريق عنبتا- نور شمس- طولكرم.





وأكد الحساينة، أن طريق عنبتا- نورشمس- طولكرم، الذي يبلغ طوله 5.5 كم بعرض 22 متراً، هو بتمويل من وزارة المالية.





فيما ذكر البيان، أن الوزارة، تشرف على توسعة الشارع القائم ليصبح من مسربين الى أربعة مسارب، مع إنشاء جزيرة وسطية، وعمل دوار على مفترق بلعا، وكذلك شملت الأعمال الفنية على صيانة الشارع المحاذي لمخيم نور شمس، بالقشط وإعادة التعبيد.





وأضاف أن العمل بهذا المشروع يشمل العمل على نقل شبكة الإنارة إلى وسط الطريق وبناء جدران صخرية على جانب مجرى الوادي، وعمل أرصفة وحديد حماية، وكل ما يلزم من أعمال فرش للطريق.





ويذكر، أنه تم البدء بالعمل في الطريق بتاريخ 5/9/2019، ومن المتوقع تسليمه في بداية كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

رام الله - دنيا الوطن