البنك العربي يدعم مشروع الحقيبة المدرسية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية





إلى ذلك، فقد شارك موظفو البنك العربي في عملية توزيع الحقائب، ضمن اهتمامات البنك بإشراك موظفيه بنشاطات التطوع، ضمن برنامجه الخاص بالمسؤولية الاجتماعية.



رام الله - دنيا الوطنضمن جهود البنك العربي، الرامية إلى دعم قطاع التعليم، وبالأخص الطلاب الأقل حظاً، ساهم البنك العربي بدعم مشروع الحقيبة المدرسية للعام الثاني على التوالي بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك بتقديم 500 حقيبة مدرسية.وعلق السيد جمال حوراني- مدير منطقة فلسطين في البنك العربي على هذه المشاركة، أن البنك يسعى جاهداً ضمن برنامجه للمسؤولية الاجتماعية (معا) للمشاركة في نشاطات فعالة، تعطي الأثر الملموس لخدمة مجتمعنا من خلال برامج تركز على مجال التعليم والصحة ومكافحة الفقر والبيئة وتوفير مستوى معيشة ملائم، ونسعى دوماً للمشاركة بمثل هذه النشاطات التي تخدم مصلحة المواطن، وتعطي الأثر الإيجابي المباشر له.كما ثمن السيد حوراني، دور وزارة التنمية الاجتماعية في توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين الفقراء والمحتاجين، وتقديم الخدمات اللازمة لهم؛ لإعانتهم على الظروف المعيشية الصعبة.والجدير ذكره، أن مشروع الحقيبة المدرسية، تم توزيعه في 5 مناطق رئيسية هي (الخليل، يطا، قلقيلية، نابلس، طولكرم) بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، للأطفال الأقل حظاً من خلال كافة مديرياتها الموجودة في هذه المناطق.