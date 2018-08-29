شاهد: بجيبات الدفع الرباعي.. السعوديات يخضن مغامرة السفاري فوق رمال الصحراء

رام الله - دنيا الوطن

شرعت الفتيات السعوديات مؤخراً، بخوض تجربة المغامرات في صحراء السعودية، من خلال قيادة بجيبات الدفع الرباعي.



















وحسب وسائل إعلام عربية، فإن الفتيات السعوديات يقطعن مغامرة السفاري بسياراتهن ذات الدفع الرباعي، اتخذن من هذا الفضاء ملاذاً لممارسة شغفهن في السير على الكثبان الرملية والمناورة فوق تلال وصخور الصحراء، عبر رحلات أسبوعية تصل إلى 45 كيلومتراً، ينبغي قطعها في وقت محدد مع ساعة توقيت لضبط السرعة وجهاز (جي بي أس) لتحديد الموقع، الرحلة ليست بالأمر السهل إذ ينبغي على الشابات المشاركات أن يواجهن حرارة الشمس، وهبات الرمال الحارة.وبعيداً عن الطرق المعبدة، تتعامل الشابات في السهول الرملية مع الطرق الوعرة والكثبان التي اعتادت على خف البعير ولم تستسغ عجلة السيارة العابرة لأرض الصحراء، تجربة استثنائية بكل المقاييس خاضتها 30 شابة سعودية، مع 50 شاباً من محبي مغامرات رحلات السفاري، بعد أن أعلن فريق المغامرين عن الترحيب بانضمام الشابات عاشقات رحلات المغامرة والاستكشاف إليهم وتعليمهن رياضة الدفع الرباعي والتعامل مع الطرق الوعرة.وفقا للعربية"بدور الشدوي" من أوائل الشابات اللاتي استمتعن برحلات التدريب على الكثبان الرملية صعوداً ونزولاً، وقيادة سياراتهن في الصحراء، قالت: "رياضة المغامرة شغف وعشق لي أفرغ عبرها طاقاتي".وأضافت: "بدأت بممارسة هوياتي في المغامرة عام 2012م عندما تسلقت جبل (كيليمانجارو) الأكثر ارتفاعاً في أفريقيا، وبعد متعة التحليق فوق الجمال، أرادت بدور خوض تجربة فريدة تنقلها إلى رحلة مغامرة تجوب بها مناطق السعودية، وهو ما دفعها لتلقي دروس في قيادة السيارة وسط الصحراء والتعامل مع العطل الطارئ والتحكم في السيارات الجيب، وقطع كيلومترات في الجبال والصحراء، مما يمنح معنى جديداً بامتياز لهذه الرياضة الصحراوية.ويمارس الفريق هوايته، وهو يقوم بالعديد من الاستعراضات بسيارات ذات الدفع الرباعي، إلا أن المغامرة الفريدة في الصحراء لتجربة القيادة على الكثبان الرملية، وفي المرتفعات، تستدعي مشورة المختصين، فالقيادة على الرمال ليست سهلة كما تبدو، ولابد أن تترافق مع بعض التدابير الاحترازية.