شؤون فلسطينية

ما هو مرض (حمى النيل الغربي).. وهل وصل إلى الأراضي الفلسطينية؟

ما هو مرض (حمى النيل الغربي).. وهل وصل إلى الأراضي الفلسطينية؟
خاص دنيا الوطن
شهدت منطقة الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة، انتشار مرض جديد، أُطلق عليه اسم (حمى النيل الغربي)، والذي ضرب عدداً كبيراً من المناطق الإسرائيلية.

"دنيا الوطن" تعرفت على ما هية هذا المرض، وهل وصلت حالات منه في قطاع غزة، ومناطق الضفة الغربية، وخرجت بالتالي.

الدكتور ضياء حجيجة، مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة الفلسطينية، أكد أن هذا المرض (حمى النيل الغربي) عبارة عن فيروس يصيب الإنسان، وينتقل عن طريق البعوضة المصابة بهذا المرض.

وأوضح حجيجة، أن أكثر من 80% من الحالات، لا تكون الأعراض واضحة عليها، وأحياناً هناك نسبة قليلة، تكون الأعراض فيها تضاعفت، بحيث تؤثر على الجهاز العصبي من خلال الالتهابات.

وفي السياق، قال حجيجة: "الأشخاص الذين لديهم مناعة ضعيفة قد يتعرضون للوفاة في حال أصيبوا بمرض (حمى النيل الغربي)".

وأشار إلى أن هذا المرض، يتسبب بارتفاع درجات الحرارة، والصداع وألم في المفاصل والتقيؤ، نافياً وجود علاج وقائي له، ولافتاً في الوقت ذاته إلى أن أكثر الفئات، التي يمكن أن تتعرض لهذا المرض، هم الكبار في السن، والأطفال الذين لديهم مناعة ضعيفة.

وفيما يتعلق بسبب تسميته بهذا الاسم، أوضح أن المرض ظهر في منطقة غرب النيل، منوهاً إلى أن بداية ظهوره، كان في دولة غانا، ثم انتشر في بلدان أخرى، حيث وصل في آخر فترة إلى أمريكا اللاتينية.

وحول ما إذا كان هناك إصابات بالضفة الغربية، نفى مدير الطب الوقائي بوزارة الصحة، وجود أي إصابة بمرض حمى النيل في الضفة الغربية أو قطاع غزة، موضحاً أن الحالات تمركزت في إسرائيل، حيث بلغ عدد المصابين هناك 80 حالة بينهم ثلاث وفيات.

أخبار ذات صلة

الأشغال العامة تُنجز ثلاثة أرباع مشروع طريق عنبتا نور شمس

الأشغال العامة تُنجز ثلاثة أرباع مشروع طريق عنبتا نور شمس

شاهد: افتتاح العام الدراسي من مدرسة أبو تمام التي دمرها الاحتلال

شاهد: افتتاح العام الدراسي من مدرسة أبو تمام التي دمرها الاحتلال

الحمد الله يُطلق العام الدراسي من مدرسة بنات عقابا ويفتتح مدرسة التحدي

الحمد الله يُطلق العام الدراسي من مدرسة بنات عقابا ويفتتح مدرسة التحدي

شاهد: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني يُعلن نتائج إحصائيات 2017

شاهد: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني يُعلن نتائج إحصائيات 2017

&#34;التنمية الاجتماعية&#34; تُناقش خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2019

"التنمية الاجتماعية" تُناقش خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2019

البنك العربي يدعم مشروع الحقيبة المدرسية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية

البنك العربي يدعم مشروع الحقيبة المدرسية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية

مطالباً بمؤتمر قيادي.. مروان البرغوثي يُوجه دعوةً لحركتي فتح وحماس

مطالباً بمؤتمر قيادي.. مروان البرغوثي يُوجه دعوةً لحركتي فتح وحماس

شاهد: على رُكام مدرسة هدمها الاحتلال.. افتتاح العام الدراسي بالخليل

شاهد: على رُكام مدرسة هدمها الاحتلال.. افتتاح العام الدراسي بالخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الأشغال العامة تُنجز ثلاثة أرباع مشروع طريق عنبتا نور شمس

الأشغال العامة تُنجز ثلاثة أرباع مشروع طريق عنبتا نور شمس

شاهد: افتتاح العام الدراسي من مدرسة أبو تمام التي دمرها الاحتلال

شاهد: افتتاح العام الدراسي من مدرسة أبو تمام التي دمرها الاحتلال

الحمد الله يُطلق العام الدراسي من مدرسة بنات عقابا ويفتتح مدرسة التحدي

الحمد الله يُطلق العام الدراسي من مدرسة بنات عقابا ويفتتح مدرسة التحدي

شاهد: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني يُعلن نتائج إحصائيات 2017

شاهد: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني يُعلن نتائج إحصائيات 2017

&#34;التنمية الاجتماعية&#34; تُناقش خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2019

"التنمية الاجتماعية" تُناقش خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2019

البنك العربي يدعم مشروع الحقيبة المدرسية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية

البنك العربي يدعم مشروع الحقيبة المدرسية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية

الشرطة تكشف ملابسات 8 سرقات لحظائر خراف بنابلس

الشرطة تكشف ملابسات 8 سرقات لحظائر خراف بنابلس

ضبط مركبة حمولتها (19) راكباً بداخلها (40) راكباً في طوباس

ضبط مركبة حمولتها (19) راكباً بداخلها (40) راكباً في طوباس

منوعات

شاهد: دينا الشربيني تلفت الأنظار بملابس قصيرة ووشم

شاهد: دينا الشربيني تلفت الأنظار بملابس قصيرة ووشم

شاهد كيف أصبحت &#34;ميادة الحناوي&#34;.. ستصدمك نحافتها الشديدة

شاهد كيف أصبحت "ميادة الحناوي".. ستصدمك نحافتها الشديدة

فيديو: النجمة مي عز الدين تكشف سرّ نحافتها

فيديو: النجمة مي عز الدين تكشف سرّ نحافتها

الإعلامية إيمان عز الدين &#34;بين يدي الله&#34; بعد حادث سير مروع

الإعلامية إيمان عز الدين "بين يدي الله" بعد حادث سير مروع

فيديو لعادل كرم يتضمن &#34;إساءة وإهانة&#34; للسوريين يشعل مواقع التواصل

فيديو لعادل كرم يتضمن "إساءة وإهانة" للسوريين يشعل مواقع التواصل

شاهد: لحظة ضرب &#34;منى عراقي&#34; من قبل الجزارين وحبسها داخل سلخانة لحوم

شاهد: لحظة ضرب "منى عراقي" من قبل الجزارين وحبسها داخل سلخانة لحوم

المجرد حر من جديد.. وهذه هي هوية الفتاة التي تتهمه باغتصابها

المجرد حر من جديد.. وهذه هي هوية الفتاة التي تتهمه باغتصابها

صور: هيفا وهبي ومدير أعمالها بنفس الخاتم… فهل تزوّجا سرا؟

صور: هيفا وهبي ومدير أعمالها بنفس الخاتم… فهل تزوّجا سرا؟

شاهد: منة حسين فهمي تنشر صور جديدة من حفل زفافها

شاهد: منة حسين فهمي تنشر صور جديدة من حفل زفافها

شاهد لقطات مسربة من حفل زفاف محمد إمام

شاهد لقطات مسربة من حفل زفاف محمد إمام

عربي

الإمارات تُبدي اهتماماً بـ (ليموزين بوتين)

الإمارات تُبدي اهتماماً بـ (ليموزين بوتين)

(رويترز): وفد أمريكي زار دمشق سراً والتقى مسؤولين سوريين

(رويترز): وفد أمريكي زار دمشق سراً والتقى مسؤولين سوريين

وزير الدفاع الأمريكي: من حق السعودية الدفاع عن نفسها

وزير الدفاع الأمريكي: من حق السعودية الدفاع عن نفسها

نتنياهو: الطريق للسلام الشامل يمر عبر التطبيع مع الدول العربية

نتنياهو: الطريق للسلام الشامل يمر عبر التطبيع مع الدول العربية