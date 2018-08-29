ما هو مرض (حمى النيل الغربي).. وهل وصل إلى الأراضي الفلسطينية؟

خاص دنيا الوطنشهدت منطقة الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة، انتشار مرض جديد، أُطلق عليه اسم (حمى النيل الغربي)، والذي ضرب عدداً كبيراً من المناطق الإسرائيلية."دنيا الوطن" تعرفت على ما هية هذا المرض، وهل وصلت حالات منه في قطاع غزة، ومناطق الضفة الغربية، وخرجت بالتالي.الدكتور ضياء حجيجة، مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة الفلسطينية، أكد أن هذا المرض (حمى النيل الغربي) عبارة عن فيروس يصيب الإنسان، وينتقل عن طريق البعوضة المصابة بهذا المرض.وأوضح حجيجة، أن أكثر من 80% من الحالات، لا تكون الأعراض واضحة عليها، وأحياناً هناك نسبة قليلة، تكون الأعراض فيها تضاعفت، بحيث تؤثر على الجهاز العصبي من خلال الالتهابات.وفي السياق، قال حجيجة: "الأشخاص الذين لديهم مناعة ضعيفة قد يتعرضون للوفاة في حال أصيبوا بمرض (حمى النيل الغربي)".وأشار إلى أن هذا المرض، يتسبب بارتفاع درجات الحرارة، والصداع وألم في المفاصل والتقيؤ، نافياً وجود علاج وقائي له، ولافتاً في الوقت ذاته إلى أن أكثر الفئات، التي يمكن أن تتعرض لهذا المرض، هم الكبار في السن، والأطفال الذين لديهم مناعة ضعيفة.وفيما يتعلق بسبب تسميته بهذا الاسم، أوضح أن المرض ظهر في منطقة غرب النيل، منوهاً إلى أن بداية ظهوره، كان في دولة غانا، ثم انتشر في بلدان أخرى، حيث وصل في آخر فترة إلى أمريكا اللاتينية.وحول ما إذا كان هناك إصابات بالضفة الغربية، نفى مدير الطب الوقائي بوزارة الصحة، وجود أي إصابة بمرض حمى النيل في الضفة الغربية أو قطاع غزة، موضحاً أن الحالات تمركزت في إسرائيل، حيث بلغ عدد المصابين هناك 80 حالة بينهم ثلاث وفيات.