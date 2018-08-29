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(رويترز): وفد أمريكي زار دمشق سراً والتقى مسؤولين سوريين

(رويترز): وفد أمريكي زار دمشق سراً والتقى مسؤولين سوريين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة (رويترز) للأنباء، نقلاً عن مسؤول إقليمي، تأكيده صحة الخبر عن لقاء سري، عُقد قبل نحو شهرين في دمشق بين ممثلين عن الحكومتين السورية والأمريكية، حيث تناول الحديث شروط خروج القوات الأمريكية من البلاد.

وقال المسؤول، الذي لم تذكر الوكالة اسمه: إن وفداً أمريكياً زار دمشق في حزيران/ يونيو الماضي، حيث استقبله رئيس مكتب الأمن الوطني السوري، علي مملوك.

وأكد المصدر الإقليمي للوكالة، أن معظم التفاصيل التي جاءت في تقرير نشرته أمس جريدة (الأخبار) اللبنانية تتوافق مع الحقيقة.

من جانبهما، أشار مسؤولان رفيعا المستوى للوكالة، في معرض تعليقهما على التقرير، إلى أن الحوار جار بين الولايات المتحدة وممثلي الحكومة السورية، بخصوص طرد "تنظيم الدولة" من سوريا والملف الكيميائي، ومصير الصحفي أوستن تايس المخطوف في سوريا عام 2012.

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