الشرطة تكشف ملابسات 8 سرقات لحظائر خراف بنابلس

ألقت الشرطة، اليوم، القبض على 5 أشخاص من أماكن سكن مختلفة في محافظة نابلس، للاشتباه بهم بـ 8 سرقات في عدة أماكن في المحافظة.





وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن الشرطة ومن خلال مساعدة المواطنين، ألقت القبض على خمسة أشخاص مشتبه بهم بسرقة 8 حظائر خراف في عدة أماكن من المحافظة، وبيعها لأحد الجزارين شرق نابلس، الذي كان يبيعها على اعتبار أنها أضاحي خلال عيد الأضحى المبارك.





وأوضح البيان، أنه وبسماع أقوال المشتبه بهم الخمسة، اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم، وتم إيقافهم لمدة 24 ساعة؛ لحين إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطن