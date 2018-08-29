ضبط مركبة حمولتها (19) راكباً بداخلها (40) راكباً في طوباس

ضبطت الشرطة اليوم، مركبة نقل لرياض الأطفال، مرخصة لحمولة (19) راكباً، وبداخلها (40) طفلاً في محافظة طوباس.





وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه أثناء قيام دوريات المرور بعملها في المحافظة، تم ضبط مركبة خصوصية من نوع باص لنقل رياض الأطفال، مرخصة لحمولة (19) راكباً وبداخلها (40) راكباً، حيث تم اتخاذ الإجراء القانوني بحق السائق.





من جهتها، شددت مديرية شرطة المحافظة على ضرورة استيفاء جميع المركبات، سواء عمومية أو خصوصية، وخاصة مركبات رياض الأطفال، تراخيصها اللازمة، واشتمالها على وسائل السلامة العامة، حفاظاً على سلامة وأرواح السائقين والركاب، مؤكدة أنها لن تتهاون بحق كل من يخالف القوانين والأنظمة المرورية.

رام الله - دنيا الوطن