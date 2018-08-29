رام الله.. وقفة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال





وكانت سلوى حماد، منسقة حملة استرداد جثامين الشهدء المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، قد أكدت قبل عدة أيام في تصريح لها، أن عدد الجثامين المحتجزة منذ عام 2015، بلغ 26 جثماناً، منها أربعة تم دفنها في مقابر تابعة لجيش الاحتلال.



وأشارت إلى أن عدد الجثامين في ما يعرف بمقابر الأرقام، بلغ 253 جثماناً، مطالبة بمزيد من الفعاليات للأفراج عنهم.



رام الله- دنيا الوطننظم مواطنون فلسطينيون، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية في مدينة رام الله؛ للمطالبة باسترداد جثامين الشهدء، المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي.